Cyber Wow se desarrollará del 13 al 16 de julio con más de 1,200 ofertas

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Lima 8 Jul. (ANDINA) -

Más de 1,200 ofertas y 250 marcas oficiales tendrá la segunda edición del Cyber Wow 2026, que organiza el Interactive Advertising Bureau (IAB Perú).

El público podrá encontrar descuentos en productos y servicios de tecnología, decoración y hogar, ropa y calzado, salud, viajes y turismo, automotriz, entretenimiento, deportes y fitness, infantil, educación, mascotas y más.

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El evento se desarrollará del 13 al 16 de julio, una oportunidad ideal para los peruanos que buscan hacer compras, salir a comer o viajar, aprovechando las vacaciones y las Fiestas Patrias.

Para la seguridad de los usuarios, desde esta edición, los negocios que participan tendrán un sello de marca oficial del Cyber Wow; de esta manera se busca garantizar sus compras y evitar estafas.

“En línea con la confianza y seguridad que ofrecemos a los consumidores, hemos incorporado un sello que incluirá cada marca en su página web y en sus redes sociales. El CyberWow tiene todo en una sola plataforma y con las garantías necesarias para adquirir productos y servicios", destaca Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB Perú.

El Cyber Wow es uno de los eventos de comercio electrónico más grande del país, con varias marcas participantes y diversas ofertas esperadas por muchos peruanos.

El ticket promedio en la primera edición del año (abril) tuvo un incremento de 118%, y el volumen de ventas registró un aumento de más del 169% versus las cuatro semanas previas al evento. Además, más de 3.1 millones de tarjetas realizaron transacciones en comercio electrónico.

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