Cyber Wow y Fiestas Patrias impulsan búsqueda de calzado versátil entre consumidores

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Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Con el Cyber Wow y el feriado de Fiestas Patrias cada vez más cerca, miles de peruanos aprovecharán las promociones para renovar su clóset.

Sin embargo, el comportamiento de compra evidencia un cambio en las prioridades: más que seguir tendencias pasajeras, los consumidores buscan productos que puedan utilizar en distintas ocasiones y durante más tiempo, convirtiendo las campañas de descuentos en una oportunidad para realizar compras más inteligentes.

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"En las semanas previas al Cyber Wow hemos observado que cerca del 40% de las búsquedas en nuestra plataforma corresponde a zapatillas, botines y zuecos. El consumidor ya no compra pensando únicamente en una temporada o en una ocasión específica; prioriza modelos que pueda usar en diferentes momentos y que le permitan obtener un mayor valor por su inversión", señala Pedro Mont, director de Platanitos.

Esta preferencia también se alinea con la tendencia del "armario cápsula", que promueve un consumo más consciente mediante la elección de prendas y calzado versátiles, fáciles de combinar y con mayor permanencia en el tiempo.

De acuerdo con publicaciones especializadas como Vogue, durante esta temporada predominan los diseños de líneas clásicas y colores neutros, una propuesta que facilita crear distintos looks sin necesidad de renovar constantemente el clóset.

En un contexto donde los consumidores evalúan con mayor cuidado cada compra, optar por calzado versátil permite extender el uso de cada producto y aprovechar mejor las promociones de campañas como el Cyber Wow.

Más allá del descuento, el director de Platanitos destaca que la tendencia apunta a invertir en modelos que respondan a distintas necesidades y acompañen durante mucho más tiempo.

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