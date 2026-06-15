¿Qué debes hacer si te roban el medidor de agua potable?

Andina/Medidor De Agua Potable. Andina/Difusión

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

Si eres víctima o testigo del robo del medidor del agua potable, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) explica a los usuarios qué hacer para la reposición y evitar cobros indebidos.

Es importante cerrar la llave de paso general, ubicada antes del medidor (si aún está operativa), para evitar que el agua se desperdicie; de no ser posible, reporta el hecho inmediatamente a tu empresa de agua potable (como Sedapal en Lima y Callao) para que repare la conexión. Ten a la mano tu número de suministro.

De inmediato, acércate a la comisaría más cercana para realizar la denuncia, documento que luego se debe presentar ante la empresa prestadora, para solicitar la reposición del medidor.

Si el robo del medidor causó alguna afectación en la conexión domiciliaria, que interrumpe el abastecimiento, el prestador deberá brindar la atención, en un plazo máximo de 24 horas, a fin de que el usuario continúe recibiendo el servicio de agua potable de forma segura y oportuna.

Durante el periodo en que el usuario no cuente con medidor, la empresa deberá aplicar el tipo de facturación que corresponda, de acuerdo con la normativa vigente, de forma que no se vulneren los derechos del usuario con cobros excesivos o arbitrarios.

Conforme al reglamento, cuando el medidor es sustraído o dañado por terceros, la empresa prestadora está obligada a reemplazarlo en un plazo máximo de doce (12) meses, contados desde la constatación del hecho, sin trasladar el costo al usuario.

Esta reposición será gratuita una sola vez en un periodo de cinco (5) años.

En caso de reincidencia en ese mismo periodo, el usuario deberá asumir el costo, previa notificación escrita con las facilidades de pago correspondientes.

Si la empresa prestadora no brinda una respuesta adecuada, te cobra montos excesivos o se niega a reponer el medidor en el plazo estipulado, puedes acercarte a la Sunass, a cualquiera de sus oficinas a nivel nacional (https://www.gob.pe/institucion/sunass/sedes), escribirnos por nuestros canales digitales o comunicarte al Fono Sunass 1899.