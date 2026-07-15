Declaran a Paita como Zona Geográfica Determinada para instalar complejo petroquímico

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del miércoles 15 de julio de 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró como Zona Geográfica Determinada para la instalación de un Complejo Petroquímico de Desarrollo Descentralizado a la zona denominada ‘Paita, departamento de Piura’.

La declaratoria se oficializó mediante laResolución Ministerial Nº 278-2026-MINEM/DM, publicada este miércoles en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La zona denominada ‘Paita, departamento de Piura’ estáubicada “en el distrito y provincia de Paita del departamento de Piura según las coordenadas UTMy ubicación establecida en el mapa que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial”.

En su artículo 2, la resolución ministerial establece que laZona Geográfica Determinada para la instalación de un Complejo Petroquímico de Desarrollo Descentralizado“no implica el otorgamiento de autorizaciones, permisos, licencias u otros títulos habilitantes por parte del Ministerio de Energía y Minas, ni de aquellos que, conforme a las leyes orgánicas o especiales, sean competencia de otras autoridades, sectoriales, regionales o locales”.

En sus considerandos, la norma señala que “de conformidad con el artículo 7 de la Ley Nº 29163, son funciones del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de la Producción, entre otras,

promover la creación de Complejos Petroquímicos de desarrollo descentralizado que permitan el adecuado desenvolvimiento y desarrollo de proyectos para la industria Petroquímica”.

Añade que el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Piura (CIP-Piura) solicitó la evaluación de declaratoria de la provincia de Paita, departamento de Piura, comoZona Geográfica Determinada (ZGD)para el desarrollo de la industria petroquímica, toda vez que considera que reúne las condiciones técnicas, energéticas, logísticas, territoriales y ambientales requeridas para tal fin.

Asimismo,cuenta con la “disponibilidad de recursos de gas natural, la infraestructura existente garantiza la viabilidad de proyectos petroquímicos de escala industrial,y que el desarrollo de un Polo Petroquímico en Piura contribuirá a fortalecer la seguridad energética nacional, promover la industrialización del gas natural, generar empleo, incrementar la recaudación fiscal y reducir la dependencia de importaciones de fertilizantes”.

La norma está firmada por el

ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechán.