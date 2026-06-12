Andina/Primera Delegación Comercial De Israel

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de transformar los estándares de eficiencia y sostenibilidad en el sector minero, una delegación de diez destacadas empresas israelíes presentó en Lima, el jueves 11, una batería de soluciones innovadoras en gestión de agua, seguridad perimetral y operaciones mineras.

La presentación se realizó en

un desayuno profesional organizado de manera conjunta por la Misión Comercial de la Embajada de Israel y el Hub de Innovación Minera del Perú.

El evento contó con la participación delEmbajador de Israel, Eran Yuvan;el Agregado Comercial de Israel, Ohad Tsadok y la gerenta de Innovación del Hub de Innovación Minera del Perú, Pía Torres.

Se trata de la primera delegación comercial de Israel

enfocada exclusivamente en el rubro minero que arriba al Perú para explorar oportunidades con sus similares locales.

Empresas como Bermad, Relix Water, Raphael Valves, Kroosh, Magos Systems, Metzerplas, Rivulis, Okiana, Solcon y Netafim cerraron la jornada “participando en

ruedas de negocios B2B con las principales operadoras del entorno minero peruano”.

Sus propuestas comercialesabarcan desde la automatización en la gestión de agua industrial y sistemas avanzados para la lixiviación en pilas, hasta el tratamiento y reúso de agua, eficiencia operacional,seguridad perimetral de vanguardia y la protección de activos críticos en las unidades mineras.

“El trasfondo tecnológico de esta delegación responde a un modelo global de éxito.A pesar de que el 60% de su territorio es árido y carece de recursos minerales tradicionales, Israel se ha consolidado como referente mundial frente a la crisis climática,gracias a su revolucionario ecosistema de economía circular hídrica, el cual permite reciclar más del 90% de sus aguas residuales”, se informó en una nota de prensa.

Este sistema se divide en cuatro fases estratégicas:

la desalinización de agua de mar, agua desalinizada para el abastecimiento urbano, el tratamiento avanzado de residuos y su posterior optimización en el uso agrícola.

“Hoy,esta experiencia tecnológica está cruzando fronteraspara adaptarse a la industria minera internacional, permitiendo aplicar sistemas de optimización hídrica vinculados a energías renovables para lograr operaciones mucho más limpias y mitigar el impacto ambiental”.

Con este encuentro,“Israel y el Perú abren una importante agenda de cooperación técnica y comercial orientada hacia una minería más eficiente, tecnológica y responsablecon el medio ambiente”.