Deliverys: promoverán formalización laboral en mercado de plataformas digitales

Andina/Difusión

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, adelantó que se promoverá la formalización laboral en el mercado de plataformas digitales en el Perú.

Afirmó que no se necesita un nuevo marco regulatorio para promover la formalización laboral en las plataformas digitales, como deliverys, entre otros.

“A nivel internacional hay legislación que tiene que ver con este tipo de contratos, que muchas veces son eventuales, y que en caso del Perú son completamente informales de acuerdo con información difundida”, dijo.

Hay que tener presente que a estas empresas también les alcanza la legislación laboral vigente desde el punto de vista de que tienen que dar un empleo decente a sus trabajadores, es decir, con todo lo que les corresponde por derechos laborales, como vacaciones, gratificaciones, CTS, entre otros, agregó en entrevista con Willax.

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Enfatizó que el objetivo es promover la formalización del 88% de los trabajadores de las micro y pequeñas empresas que en estos momentos se desempeñas de manera informal.

“Hay que reconocer que estas plataformas digitales tienes particularidades, pero ello no implica tener un régimen especial. Aquí hay una legislación general que debe empezar a cumplirse, las particularidades se pueden ver de manera más acotada”, comentó.

Apoyo para el emprendedor

Sheput destacó el aporte de las personas que generan empleo en el país. “Aquel emprendedor que genere empleo debe recibir de parte del Estado también un marco de competitividad para que pueda desenvolverse adecuadamente”, dijo.

En la tarea de formalización laboral, comentó que hay muchos problemas que no solamente se refieren a la relación empleador-trabajador. “En muchos casos, el propio empleado quiere estar en la informalidad y eso es lo que tenemos que combatir”.

Puntualizó que el objetivo de Gobierno es la mayoría de peruanos llegue a tener derechos laborales.

Retos

Sheput mencionó como retos el nuevo entorno laboral que se generará en un futuro con la inteligencia artificial y la tecnología más presente.

“Qué tipo de medidas laborales vamos a tener para alguien que solo trabaja desde su casa? El mundo en la actualidad está lleno de complejidad y ha sido invadido por la inteligencia artificial y por las tecnologías de la información”, mencionó.

Aseveró que la informalidad laboral en nuestro país llega al 72%. “Vamos a ser muy agresivos en reducir ese indicador”, dijo.(FIN) SDD/JJN