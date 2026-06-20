Demanda por servicios de sistemas de alarmas creció en Perú un 16% en 2025

Andina/Demanda Por Servicios De Sistemas De

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

Los robos e intentos de intrusión en viviendas continúan generando una creciente preocupación entre los peruanos en un contexto de alta percepción de inseguridad ciudadana.

Aunque los robos, como los intentos de robo, en viviendas registraron descensos, los especialistas advierten que aún se requieren acciones sostenidas frente al crimen organizado y los hurtos.

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Según Prosegur Alarms, en Lima Metropolitana, entre enero y agosto de 2025, se registró una reducción de los robos a domicilios y empresas en comparación con el mismo periodo de 2024.

Los robos a domicilios disminuyeron en 23%, mientras que los robos a empresas bajaron en un 24%. En conjunto, ambos tipos de robos presentan una caída general del 24%, lo que sugiere una mejora en las condiciones de seguridad o una mayor efectividad de las acciones preventivas y policiales en la capital.

Este panorama ha llevado a expertos en seguridad a advertir sobre la urgencia de implementar medidas preventivas más eficaces. Una de las más adoptadas en los últimos meses es la instalación de sistemas de alarma inteligentes y personalizados, diseñados para anticiparse a las nuevas modalidades delictivas.

“Ya no se trata solo de reaccionar ante un robo, sino de prevenirlo desde el primer indicio”, explica Gabriel Norkus, director General de Prosegur Alarms en Perú. “Hoy existen soluciones como las de monitoreo exterior o vigilancia inmediata que permiten alertar a la central receptora incluso antes de que se concrete una intrusión”, agregó.

En esta coyuntura, Prosegur Alarms ha informado que la demanda por servicios de sistemas de alarmas monitoreados creció en un 16% en el año 2025.

Por ello, autoridades y asociaciones vecinales llaman a fortalecer el trabajo conjunto entre la comunidad, los cuerpos policiales y las empresas especializadas, con el objetivo de disuadir el delito y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza.

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