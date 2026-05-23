Desconfianza e informalidad aún frenan el crecimiento del comercio electrónico

Archivo - Compras por internet, e-commerce o comercio electrónico. - Andina/Difusión - Archivo

Lima 23 May. (ANDINA) -

La Coalición Peruana de Exportadores de Servicios, liderada por la Asociación de Exportadores (Adex), en alianza con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), llevó a cabo el Foro “El comercio electrónico y la inclusión de las PYMES en los mercados de servicios internacionales”, con el objetivo promover el comercio electrónico para la internacionalización de las empresas, así como fortalecer su competitividad en los mercados globales.

La jornada contó con la presencia del viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción (Produce), así como de representantes de sus gremios asociados: Adex, Cámara de Comercio de Lima (CCL), Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Asociación Peruana de Empresas en Tecnologías de Información y comunicaciones (APETIC), Asociación Nacional de Empresas de Cobranzas), APEXO (Asociación Peruana de Experiencia de Cliente (ANECOP) y Asociación Peruana de Consultoría (APC).

-Comercio electrónico: consumidores exigen transacciones más rápidas, seguras y simples

Uno de los principales expositores fue el presidente de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), Helmut Cáceda, quien destacó que el Perú ya cuenta con una importante base digital, aunque aún persisten brechas que limitan el desarrollo del comercio electrónico y la competitividad de las micro y pequeñas empresas.

Según detalló, el 81% de empresas en el país ya utiliza inteligencia artificial; sin embargo, solo el 13% lo hace a nivel avanzado. Asimismo, apenas el 0.5% de empresas peruanas convierte realmente su negocio en un e-commerce.

Añadió que actualmente 18.7 millones de peruanos realizan compras online, mientras que alrededor de 350,000 comercios venden por internet. No obstante, solo el 8% cuenta con una tienda virtual propia.

Otro dato relevante es que 6 de cada 10 compras online ya se realizan mediante billeteras digitales y solo 1 de cada 10 personas utiliza efectivo para sus transacciones. Pese a ello, Cáceda advirtió que algunas mypes informales están retornando al uso de efectivo por temor a la fiscalización tributaria sobre las billeteras digitales.

También resaltó que el 55% de peruanos compra por internet, pero la desconfianza continúa siendo la principal barrera para el crecimiento del e-commerce, pues el 84% de consumidores considera que se siente poco protegido o desprotegido al realizar transacciones digitales.

Asimismo, se desarrolló un panel de expertos quienes resaltaron la necesidad de fortalecer la transformación digital, la innovación y la articulación público-privada para impulsar la exportación de servicios desde las pymes.

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