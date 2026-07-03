Designan a José Alberto Peralta como nuevo viceministro de Hidrocarburos

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Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo designó a José Alberto Peralta Pérez como nuevo viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), luego de aceptar la renuncia de Marco Eric Agama Rodríguez al cargo.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.º 028-2026-EM, publicada este viernes en el diario oficial El Peruano.

Previamente, a través de la Resolución Suprema N.º 027-2026-EM, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Marco Eric Agama Rodríguez, quien había sido designado viceministro de Hidrocarburos mediante la Resolución Suprema N.º 011-2026-EM, publicada el 2 de abril de 2026.

La resolución señala que la renuncia fue aceptada y expresa el agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión.

Asimismo, el Ejecutivo dispuso la designación de José Alberto Peralta Pérez en el cargo de viceministro de Hidrocarburos, considerado un puesto de confianza.

La Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas establece que la estructura básica de este portafolio comprende, entre otros, los viceministerios de Electricidad, Hidrocarburos y Minas.

Asimismo, precisa que el viceministro de Hidrocarburos tiene la responsabilidad de formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo sostenible en materia de hidrocarburos, de conformidad con la política nacional correspondiente.

Ambas resoluciones supremas están refrendadas por el ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechan.

(FIN) JAM