Designan a Luis Zuazo como Secretario General del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Lima 30 Jul. (ANDINA) -
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) designó hoy a Luis Alfonso Zuazo Mantilla como Secretario General de dicho portafolio.
Mediante la Resolución Ministerial D000256-2026-Midagri-D se designó a Luis Alfonso Zuazo Mantilla como Secretario General de dicho portafolio al encontrarse vacante dicho puesto.
La designación, habiendo sido necesaria conforme al marco normativo vigente, lleva la rúbrica del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz.