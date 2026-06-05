Destacan potencial de Perú para impulsar uso de energía nuclear en generación eléctrica

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, destacó el potencial de la energía nuclear como opción y alternativa para incrementar la oferta de generación eléctrica en nuestro país, destacando que es una tecnología con menores emisiones de carbono que ya viene siendo empleada en otros países con éxito.

Al inaugurar el evento "La energía nuclear está de vuelta", sostuvo que el Perú ya viene avanzando en la implementación de una hoja de ruta sectorial para un eventual empleo de la energía nuclear, y dijo que la promulgación de la Ley Nro. 32560, que promueve la generación eléctrica de origen nuclear y la instalación de reactores modulares pequeños (SMR) en el país.

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"Tenemos la necesidad de contar con profesionales que estén capacitados con las nuevas tecnologías. Es un reto, pero a la vez es un trabajo que va a ayudar mucho en la transformación de las instituciones del Estado", sostuvo el ministro.

Resaltó la importancia de lograr la contribución de la academia, la industria y el Estado para evaluar mecanismos que permitan incorporar el uso de nuevas tecnologías a la generación de energía, y que esto implica una transformación digital, eficiencia operativa y el empleo de la metodología BIM en los proyectos de inversión pública.

El ministro reafirmó el compromiso del gobierno para desarrollar nuevas opciones tecnológicas para generar energía y llevar el servicio eléctrico a más localidades y regiones del país, y que el reto fundamental es atender las zonas rurales en Loreto, Ucayali, Madre de Dios, donde implementar redes convencionales es complicado.

Añadió que la tecnología nuclear constituye una opción importante para generar electricidad con menores emisiones de carbono y mayor sostenibilidad ambiental, que permitirá dotar al país de un sistema eléctrico confiable y seguro.

"Y es importante mencionar que no solamente nuestro país viene fortaleciendo el tema normativo para poder implementar esta tecnología. En Latinoamérica, ya lo hacen Argentina, Brasil, México. Desde nuestro sector trabajamos con el objetivo de avanzar en la implementación, a gran escala, de estos proyectos", subrayó

El ministro brindó estas afirmaciones en el organizado por la Asociación Peruana de Energía Atómica (ASPEEA), un espacio para dialogar sobre el potencial de la energía nuclear como una alternativa complementaria que contribuya a fortalecer la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y la inclusión territorial.

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