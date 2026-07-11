Destinan más de S/15 millones para productores alpaqueros

Andina/Difusión

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

En el marco del 24.° aniversario del Ministerio de la Producción (Produce), el titular del sector, César Quispe, participó en la comunidad campesina de Jatucachi, en Puno, en la suscripción de un convenio entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Prodic) y FONDOEMPLEO para poner en marcha el proyecto "Fortalecimiento de la competitividad e incremento de los ingresos de las unidades productivas de la cadena de valor de la fibra de alpaca en Arequipa, Cusco y Puno".

La iniciativa contempla una inversión total de 15.8 millones de soles para fortalecer la cadena de valor de la fibra de alpaca en las regiones de Puno, Cusco y Arequipa. El proyecto beneficiará a más de 2,500 productores, artesanos, asociaciones, cooperativas y micro y pequeñas empresas (mypes), con el objetivo de mejorar su competitividad, promover el desarrollo de productos con mayor valor agregado y facilitar su acceso a nuevos mercados.

"Este proyecto demuestra que cuando el Estado, el sector privado y la cooperación unen esfuerzos, los resultados llegan a las personas. No queremos que nuestros productores solo vendan fibra; queremos que generen valor agregado, desarrollen productos de calidad y conquisten nuevos mercados dentro y fuera del Perú", afirmó el ministro César Quispe.

En la ceremonia también participaron el presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso, Raúl Huamán Coronado; el director ejecutivo de FONDOEMPLEO, Roy Carbajal Tarazona; el presidente de la comunidad campesina de Jatucachi, José Ramos Ccopa; el director del CITE Textil Camélidos Puno, Higinio Porto Huasco, además de autoridades locales y representantes de la comunidad.

Visita a planta de transformación

Como parte de la jornada, el ministro recorrió la planta de transformación de fibra de la comunidad campesina de Jatucachi, donde se realizan procesos de lavado, clasificación, hilado, tejido y confección de prendas. El establecimiento también brinda capacitación y asistencia técnica a productores y artesanas para mejorar la calidad de su producción y ampliar sus oportunidades comerciales.

Asimismo, visitó la Asociación de Artesanas Mi Alpaca, cuyos productos elaborados con fibra 100 % de alpaca son exportados a mercados como Canadá y Japón.

"La alpaca es uno de los mayores orgullos productivos del Perú. Nuestro compromiso es que la riqueza que genera permanezca cada vez más en manos de quienes la producen y transforman. Con el apoyo de Produce, los productores fortalecerán sus capacidades, generando más ingresos, empleo y desarrollo desde sus territorios", señaló.

Aporte económico

La industria de la alpaca aporta 237 millones de soles al producto bruto interno (PBI) del país, genera más de 106,000 empleos a lo largo de toda su cadena productiva y registra exportaciones por 65 millones de dólares.

El Perú cuenta además con una población de 4.3 millones de alpacas y 341 empresas dedicadas a la transformación de su fibra en productos textiles, consolidando a esta actividad como una de las principales fuentes de desarrollo económico para las zonas altoandinas.

(FIN) MDV / JAM