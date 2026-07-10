Archivo - Perú.- Perú se mantiene en puesto 60 del Ranking Mundial de Competitividad 2026 - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

Deutsche Bank destacó que el Perú mantiene un entorno macroeconómico favorable dentro de América Latina, sustentado en la estabilidad política tras las recientes elecciones, la solidez de sus cuentas fiscales y la elevada demanda mundial de cobre y oro, factores que respaldan una perspectiva positiva para el sol peruano.

En un informe sobre las perspectivas de América Latina, el banco alemán señaló que introdujo una visión favorable sobre la moneda peruana a comienzos de este año y considera que las condiciones continúan presentes para que registre un mejor desempeño.

"Introdujimos una visión favorable sobre el sol peruano a comienzos de este año y creemos que las condiciones siguen presentes para que la moneda tenga un mejor desempeño, particularmente tras el resultado favorable al mercado de las recientes elecciones presidenciales", indicó Deutsche Bank.

La entidad sostuvo que, en el caso del Perú, convergen varios factores que suelen ser valorados por los mercados, entre ellos la reducción de la incertidumbre institucional luego de las elecciones, unas cuentas fiscales que continúan entre las más sólidas de la región y el fortalecimiento de los ingresos externos por la alta demanda internacional de cobre y oro.

Asimismo, consideró que la combinación de estabilidad política, bajo endeudamiento y una normalización gradual de las primas de riesgo crea un escenario más atractivo para los activos de largo plazo.

Diferencias entre economías

Deutsche Bank señaló que los mercados deberán diferenciar cada vez más entre las economías de América Latina, en un contexto marcado por cambios políticos, riesgos fiscales y estrategias monetarias divergentes.

En ese escenario, el banco mantiene una visión favorable para el real brasileño, el peso chileno y el sol peruano, al considerar que estas monedas cuentan con fundamentos económicos que respaldan una perspectiva más constructiva.

El informe añade que un entorno global caracterizado por un crecimiento resiliente y una volatilidad contenida en el mercado cambiario debería seguir favoreciendo a las divisas de la región.

No obstante, advirtió que persisten riesgos para América Latina, entre ellos el deterioro de las cuentas fiscales en varios países, una menor capacidad de los bancos centrales para reducir las tasas de interés, el impacto del fenómeno de El Niño sobre la inflación y la actividad económica, así como la evolución del contexto internacional.googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });