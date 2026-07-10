Deutsche Bank: estabilidad política y bajo endeudamiento atraen inversiones al Perú

Archivo - Vista panorámica de la ciudad de Lima, del centro empresarial y financiero en el distrito de San Isidro. - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El banco alemán Deutsche Bank destacó que el Perú ofrece un entorno macroeconómico favorable para las inversiones de largo plazo, al considerar que la combinación de estabilidad política, bajo endeudamiento y una reducción gradual de las primas de riesgo crea un escenario atractivo para los inversionistas.

En un informe sobre las perspectivas de América Latina, la entidad señaló que el Perú vuelve a destacar dentro de la región por la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos.

"El banco considera que la combinación de estabilidad política, bajo endeudamiento y una normalización gradual de las primas de riesgo crea un escenario más atractivo para los activos de largo plazo", indicó.

Factores favorables

Deutsche Bank también resaltó que la estabilidad política tras las recientes elecciones ha contribuido a reducir parte de la incertidumbre institucional.

Asimismo, señaló que las cuentas fiscales del Perú continúan entre las más sólidas de América Latina y que la elevada demanda mundial de cobre y oro fortalece los ingresos externos del país.

En ese contexto, el banco mantiene una visión favorable sobre el sol peruano y considera que la moneda cuenta con condiciones para registrar un mejor desempeño.

"Introdujimos una visión favorable sobre el sol peruano a comienzos de este año y creemos que las condiciones siguen presentes para que la moneda tenga un mejor desempeño, particularmente tras el resultado favorable al mercado de las recientes elecciones presidenciales", señaló la entidad.

Diferencias entre países

El informe sostiene que América Latina atraviesa una etapa en la que los inversionistas deberán diferenciar cada vez más entre las economías de la región, debido a las diferencias en materia fiscal, política y monetaria.

En ese sentido, Deutsche Bank considera que las decisiones de inversión dependerán menos de una visión regional y más de la capacidad de cada país para combinar estabilidad política, disciplina fiscal, crecimiento sostenible y cuentas externas sólidas.

Asimismo, advirtió que persisten riesgos para la región, como el deterioro de las cuentas fiscales en varios países, la menor capacidad de los bancos centrales para reducir las tasas de interés y los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la inflación y la actividad económica.

(FIN) JAM