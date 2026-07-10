Deutsche Bank: Perú mantiene una de las cuentas fiscales más sólidas de la región

Archivo - Perú.- MEF afirma que economía peruana mantuvo crecimiento favorable en mayo de 2026 - Andina - Archivo

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El banco alemán Deutsche Bank mantuvo una perspectiva favorable sobre la economía peruana al considerar que el país conserva algunas de las cuentas fiscales más sólidas de América Latina, un factor que, junto con la estabilidad política y el favorable contexto para las exportaciones mineras, fortalece las perspectivas del sol.

En un informe sobre América Latina, la entidad financiera señaló que el mercado deberá diferenciar cada vez más entre las economías de la región, debido a las diferencias en materia fiscal, política y monetaria.

En ese contexto, ubicó al sol peruano entre las monedas con mejores fundamentos, junto con el real brasileño y el peso chileno.

Deutsche Bank recordó que a inicios de este año adoptó una visión favorable sobre la moneda peruana y afirmó que las condiciones que sustentan esa expectativa se mantienen.

"Introdujimos una visión favorable sobre el sol peruano a comienzos de este año y creemos que las condiciones siguen presentes para que la moneda tenga un mejor desempeño, particularmente tras el resultado favorable al mercado de las recientes elecciones presidenciales", indicó el banco.

Solidez fiscal

El informe destaca que la estabilidad política tras las elecciones ha reducido parte de la incertidumbre institucional, mientras que las cuentas fiscales del Perú continúan siendo de las más sólidas de la región.

Asimismo, señaló que la elevada demanda mundial de cobre y oro fortalece los ingresos externos del país, lo que contribuye a mejorar las perspectivas para la economía y la moneda peruana.

América Latina

De manera general, Deutsche Bank consideró que América Latina atraviesa una etapa en la que las diferencias entre países pesan más que las tendencias comunes, por lo que los inversionistas deberán evaluar con mayor detalle los fundamentos de cada economía.

El banco sostuvo que un entorno internacional caracterizado por un crecimiento resiliente y una volatilidad contenida en los mercados cambiarios continuará favoreciendo a las divisas latinoamericanas durante este año.

No obstante, advirtió que persisten riesgos para la región, entre ellos el deterioro de las cuentas fiscales en varios países, una menor capacidad de los bancos centrales para reducir las tasas de interés y los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la inflación y la actividad económica.

En ese escenario, Deutsche Bank concluyó que las decisiones de inversión dependerán cada vez más de la capacidad de cada país para mantener la estabilidad política, la disciplina fiscal, un crecimiento sostenible y cuentas externas sólidas.

(FIN) JAM