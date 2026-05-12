Devolución de Fonavi: ¿cómo puedo cobrar mis aportes si vivo en el extranjero?

Andina/Difusión

Lima 12 May. (ANDINA) -

Hoy se publicó una nueva lista para la devolución de aportes a ex fonavistas. Se trata del Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, correspondiente a las personas comprendidas del primer al decimonoveno grupo de pago que recibieron una devolución parcial de sus aportes.

Las consultas para saber si forman parte de esta lista se han incrementado de manera significativa para apersonarse en las agencias más cercanas del Banco de la Nación.

Si vives en el extranjero no estás exento de poder cobrar este dinero, de formar parte de esta lista. Pero debes estar atendo a todas las indicaciones que señala el Banco de la Nación para este caso

Fonavi: aprueban Quinto Grupo de Reintegro. Consulta el link y cobra desde el 14 de mayo

En principio, debes contar con una persona de tu total confianza aquí en Perú. En tu lugar de residencia debes tramitar una carta poder consular para que esa persona cobre por ti aquí, debido a que la devolución de aportes al Fonavi solo se retira en efectivo, nos refiere la vocera de la Secretaría Técnica de la Comisión AD Hoc del Fonavi, Miluska Cabrera.

¿Qué hacer?

Para estos casos el Banco de la Nación nos detalla los pasos a seguir.

Pasos para el cobro desde el extranjero:

1. Verificar Beneficiario: ingresar al portal oficial de la Secretaría Técnica Fonavi para confirmar si el titular está en el padrón de beneficiarios actual.

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