Día Internacional de las Mipymes: 5 consejos para quienes quieren hacer crecer su negocio

Andina/Difusión

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

Cada 27 de junio se conmemora el Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes), una fecha que recuerda el papel central que juegan las mipymes en la economía peruana.

El Ministerio de la Producción (Produce), confirmó que a cierre de febrero de 2026 el país registraba 2 millones 467,000 micro y pequeñas (mypes) formales, siendo uno de los países con mayor densidad emprendedora de la región con cinco, mypes por cada 1,000 peruanos en edad laboral, por encima de Colombia, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, su crecimiento sigue enfrentando un obstáculo recurrente, la falta de educación financiera y el acceso limitado a herramientas que protejan el patrimonio del emprendedor.

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“Muchos emprendedores confunden el dinero del negocio con el dinero personal. Esa es la primera trampa financiera que puede hundir a una empresa con potencial real”, señaló Andrés Uribe, director de Finanzas de Mapfre Perú.

En ese sentido, Andrés comparte cinco consejos financieros clave para que los emprendedores peruanos hagan crecer su negocio sin poner en riesgo su patrimonio personal:

- Separa las finanzas del negocio de las personales. Mezclar ambas cuentas es uno de los errores más frecuentes y peligrosos. Tener cuentas separadas permite identificar con claridad la rentabilidad real del negocio, cumplir con obligaciones tributarias y acceder a créditos formales con mayor facilidad.

- Construye un buen historial crediticio desde el inicio. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), acceder a financiamiento en el sistema financiero peruano sigue siendo uno de los mayores desafíos para las mypes. Formalizar el negocio, registrar adecuadamente los ingresos y egresos, y cumplir puntualmente con los pagos son pasos concretos para construir un perfil crediticio que abra puertas.

- Planifica el capital de trabajo con visión de al menos seis meses. El 57% de los créditos otorgados a mypes a través del programa Impulso MyPerú se destinaron a capital de trabajo, según Cofide. Anticipar los flujos de caja, identificar los meses de menor ingreso y tener un colchón financiero evita recurrir a deudas de emergencia con tasas elevadas.

- Protege el negocio con seguros desde que arranca. Un siniestro puede liquidar años de trabajo en días si el emprendedor no cuenta con cobertura. Incorporar un seguro empresarial como parte de los costos fijos es una decisión que separa a los negocios que sobreviven de los que no.

- No reinviertas todo: reserva una parte para tu futuro.El emprendedor que vive exclusivamente del negocio asume un riesgo doble, si el negocio falla, falla todo. Destinar un porcentaje fijo de las ganancias a instrumentos de ahorro o inversión con respaldo construye una red de seguridad personal que no depende de la suerte del emprendimiento.

“Perú tiene millones de emprendedores con iniciativa y talento. El salto de una microempresa a una empresa sólida muchas veces no depende del producto ni del mercado, sino de las decisiones financieras que se toman —o que se evitan tomar— en los primeros años”, agregó el especialista de Mapfre.

En un país donde las mipymes son el motor real de la economía, fortalecer la educación financiera del emprendedor es tan urgente como cualquier política de fomento productivo. Conocer las herramientas disponibles, proteger lo construido y planificar con visión de largo plazo son, hoy, las ventajas competitivas más accesibles y menos aprovechadas del ecosistema emprendedor peruano.

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