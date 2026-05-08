Día de la Madre: ¿cómo encontrar empleos flexibles que se ajusten a la vida familiar?

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Lima 8 May. (ANDINA) -

Ser mamá cambia prioridades, pero no sueños. Para muchas mujeres, la maternidad no solo implica cuidar y acompañar, sino también replantear su vida profesional en busca de algo que les permita estar presentes sin dejar de crecer ni generar ingresos.

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En el marco del Día de la Madre, esta realidad cobra aún más sentido. Según la Organización Internacional del Trabajo, la falta de flexibilidad laboral sigue siendo una de las principales razones por las que muchas mujeres abandonan el mercado tras la maternidad. Frente a ello, cada vez más mujeres buscan alternativas que les permitan trabajar sin renunciar a los momentos que no vuelven.

En este escenario, el trabajo remoto, los esquemas híbridos y, especialmente, las oportunidades en el entorno digital han comenzado a abrir nuevas puertas. “Hoy existen más opciones que antes. Los espacios virtuales permiten generar ingresos con mayor autonomía, algo clave para quienes necesitan adaptar su tiempo a la crianza”, explica Raúl Rodríguez, especialista en la comercialización de productos digitales.

Esta tendencia también se refleja en el mercado laboral. Datos de LinkedIn muestran que, en 2024, las ofertas remotas representaban alrededor del 11% del total, pero concentraban cerca del 50% de las postulaciones.

En 2025, aunque la proporción de vacantes disminuyó, estos empleos continúan captando entre el 33% y 35% de las solicitudes, lo que evidencia una creciente demanda por trabajos más flexibles y compatibles con la vida familiar.

Sin embargo, más allá de encontrar un empleo, el verdadero reto está en elegir bien. Para muchas madres, no se trata solo de cuánto se gana, sino de cómo se vive ese trabajo día a día: si permite acompañar, si respeta los tiempos personales y si contribuye a una vida más equilibrada.

En ese camino, el especialista comparte algunas claves para tomar mejores decisiones:

- Definir qué tipo de flexibilidad se necesita según la etapa de crianza.- Priorizar oportunidades que permitan trabajar por resultados y no solo por horas.- Evaluar la cultura de la empresa y sus políticas familiares.- Apostar por el desarrollo de habilidades digitales que amplíen las opciones laborales. Considerar ingresos complementarios que no dependan de horarios rígidos.

“También es importante mirar alternativas como la comercialización de productos digitales, que permite empezar de forma progresiva y generar ingresos sin descuidar otros aspectos de la vida. Para muchas madres, esto representa no solo una oportunidad económica, sino una forma de recuperar tiempo”, añade Rodríguez.

Hoy, más que nunca, el trabajo ya no se mide solo en productividad, sino en equilibrio. En un mundo laboral en transformación, cada vez más madres están demostrando que sí es posible construir un camino profesional sin dejar de estar presentes en lo que realmente importa.