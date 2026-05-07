Día de la Madre: gasto por campaña se mantiene y se concentra en la última semana

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Día de la Madre 2026 se perfila como una campaña sólida en Lima Metropolitana, a pesar del contexto político, en la que más del 90% de los consumidores planea comprar un regalo y el gasto previsto se mantiene estable, con una ligera tendencia al alza.

Así lo señala un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola que revela que el 53% invertirá un monto similar al del año pasado, mientras que el 39% proyecta gastar más.

Esta estabilidad responde, en parte, a que el 72% considera que la coyuntura política no influirá en su decisión de compra, precisa.

Día de la Madre dinamiza el sector gastronómico y genera oportunidades para mipymes

“Estamos ante una de las pocas campañas en las que el gasto se mantiene firme, independientemente del entorno. El Día de la Madre tiene un componente emocional que lleva al consumidor a priorizar esta fecha”, señala el director del GRIM, Claudio Huamán de los Heros.

Compras de último momento marcan la campaña

El estudio identifica una alta concentración de compras en los días previos. El 48% de los consumidores adquiere el regalo durante la misma semana, mientras que una minoría planifica con mayor anticipación.

“Lo que vemos es un consumidor que decide tarde. Esto genera una alta presión comercial en los últimos días y obliga a las marcas a ajustar sus estrategias hacia campañas más intensivas y de corto plazo”, explica Huamán.

En cuanto al presupuesto, el gasto se concentra en rangos intermedios: el 41% destinará entre 100 soles y 200 soles, seguido por un 27% que invertirá entre 50 soles y 100 soles.

Calidad y valor simbólico orientan la decisión

La calidad del producto es el principal factor de decisión para el 46% de los encuestados, por encima de promociones o descuentos.

Las categorías más demandadas —ropa y accesorios (40%), productos de belleza (17%) y joyería (16%)— refuerzan esta tendencia.

“El regalo en esta fecha no es solo una compra funcional. Tiene un significado emocional, por lo que el consumidor busca que represente ese vínculo”, añade.

Predominio del canal físico y pagos directos

A pesar del crecimiento del comercio electrónico, el canal físico continúa liderando. El 67% realiza sus compras en tiendas, frente a un 23% que opta por canales online.

En cuanto a los métodos de pago, destacan las opciones directas: el 47% paga con efectivo o débito y el 46% utiliza tarjeta de crédito en una sola cuota, lo que evidencia un consumo poco dependiente del financiamiento.

“En fechas como esta, el consumidor quiere asegurarse de que el producto cumpla con sus expectativas. La experiencia en tienda sigue siendo determinante”, afirma Huamán.

La celebración mantiene, además, un perfil tradicional: el 54% planea pasar el Día de la Madre en casa.

Una fecha de alto peso en el consumo

El informe confirma la relevancia de esta celebración frente a otras fechas. El 98% la considera importante o muy importante y el 69% afirma que gasta más que en el Día del Padre.

“Esta es una campaña donde el timing lo es todo. Las marcas que conecten en los días previos y ofrezcan propuestas claras capitalizarán mejor la demanda”, concluye Huamán.

(FIN) NDP/SDD/JJN