Día de la Madre: más de 958,000 mujeres registradas en el Padrón de Productores Agrarios

Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

En el marco del Día de la Madre, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reconoció el impacto de la mujer rural en la economía nacional y resaltó que, actualmente, el Padrón de Productores Agrarios (PPA) registra a más de 958,000 mujeres, de las cuales una gran mayoría cumple el doble rol de jefas de hogar y protectoras de la seguridad alimentaria del Perú.

El Midagri destacó que la labor de la madre agricultora trasciende el campo porque son gestoras del cambio que combinan el conocimiento ancestral con el liderazgo en organizaciones agrarias.

Para fortalecer el rol de la mujer en el campo, el sector ha desplegado estrategias clave en los últimos años. A través de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI), se han invertido 87.4 millones de soles para potenciar los negocios de 9,015 mujeres rurales e indígenas organizadas.

Respecto a seguridad jurídica, entre los años 2021 y 2025, el Sistema de Catastro Rural logró la titulación de 32,920 mujeres, garantizando su derecho de propiedad sobre la tierra.

Sobre a sociatividad, más de 30,000 mujeres hoy forman parte activa de organizaciones que impulsan el trabajo cooperativo y el crecimiento productivo.

El Midagri reafirmó su compromiso de seguir cerrando brechas de género. Programas como Agro Rural y AgroIdeas continúan implementando planes de negocio que permiten a las madres agricultoras acceder a mercados más competitivos, mejorando así la calidad de vida de sus familias.

"Reconocemos en la madre agricultora a la protagonista del desarrollo rural. Su esfuerzo diario no solo sostiene a sus hogares, sino que garantiza que los alimentos lleguen a las mesas de todo el país", saludó el Midagri.

(FIN) NDP/CNA