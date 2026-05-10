Día de la Madre: ProInnóvate promueve soluciones sostenibles creadas por mujeres líderes

Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

La innovación y el compromiso social en el Perú están siendo impulsados por una nueva generación de madres de familia que lideran proyectos con soluciones innovadoras que fueron acompañadas técnica y financieramente por ProInnóvate del Ministerio de la Producción (Produce).

Según ProInnóvate, entre las iniciativas más destacadas está la exploración marina con inteligencia artificial y robótica para el monitoreo de recursos hidrobiológicos.

En el ámbito de la producción y la industria, la diversificación y la sostenibilidad marcan la pauta. Actualmente, la industria del cacao y la vitivinícola han evolucionado hacia la creación de productos con alto valor agregado, que incluyen desde chocolates aptos para personas con restricciones de salud y líneas cosméticas.

A continuación repasamos algunas iniciativas líderes en tecnología e innovación:

- Rosa María Ventura: investigadora de la tecnología para el monitoreo de recursos marinos –Nereuz. Es cofundadora de la empresa de investigación y transferencia tecnológica Veox de Arequipa. Esta empresa ha desarrollado e implementado una plataforma que combina inteligencia artificial, automatización y robótica submarina, para la exploración, evaluación y monitoreo de la masa hidrobiológica. A través del uso de esta tecnología, las empresas usuarias eliminan el riesgo de sufrir pérdidas humanas a un 0% mientras se realizan estas actividades, así como el tiempo y costo en la exploración de los recursos del océano en un 30%.

- Aida Mino Vargas Machuca: visionaria de los chocolates Amyra Chocolates. Es la gerente general de la empresa Amyra, productora de chocolates a base de cacao oxapampino (Pasco), elaborados sin azúcar, con frutos bañados y aptos para personas con restricciones de salud. Su visión innovadora la llevó a diversificar su oferta y dar un mayor valor agregado a los derivados del cacao, desarrollando una nueva línea cosmética basada en esta materia prima.

- Jenyfer Pineda Zapana: Defensora e innovadora del cuidado del agua Yakufil. En el año 2021, tras haber egresado de la carrera de Ingeniería Ambiental y sin encontrar empleo en el periodo de la pandemia, Jenifer fundó Yakufil (Yaku en quechua agua), empresa de tecnología verde que permite tratar aguas grises mediante soluciones basadas en la naturaleza, como sistemas de fitorremediación y paredes verdes, contribuyendo al ahorro del recurso y a la generación de espacios sostenibles. Luego de seis años de dedicación absoluta a desarrollar este modelo de negocio, Jenyfer cuenta con clientes en Arequipa, Cusco y Lima.

- Cynthia Rodríguez: Comprometida con la inclusión social para transformar el sector gastronómico – Empanacombi. Es la gerente de operaciones de Empanacombi, microempresa de enfoque social fundada en el 2012 como un emprendimiento y con el objetivo de que su hermana, con síndrome de Down, trabaje en el negocio culinario que funcionaba en una combi adaptada para la venta de empanadas a pedido. Para implementar mejoras en el equipamiento y disposición de mobiliario para sus colaboradores, Cynthia lideró el proyecto de “Cocinas Abiertas Inclusivas 2.0”, financiado por ProInnóvate. A la fecha, Empanacombi ya ha empleado un centenar de trabajadores con discapacidad y cuenta con una cartera de clientes cautivos para sus empanadas y otros productos.

- Nyrla Lévano: innovadora para transformar la calidad del pisco. Es una empresaria de la industria vinícola y de pisco, fundadora de la bodega que lleva su nombre. Su constante búsqueda para mejorar la calidad de sus productos la llevó a certificar sus procesos artesanales, lo que ha permitido acceder a nuevos mercados y posicionar estratégicamente su oferta de bebidas alcohólicas en nichos más competitivos. La empresaria, además, lideró un proyecto sostenible para obtener alcohol metílico a partir de residuos provenientes de la producción de vino.

- Alana Sánchez Orihuela: impulsando el emprendimiento desde las aulas universitarias- Incubadora InicciaAlana es la coordinadora de Innicia, incubadora de empresas de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Esta ingeniera industrial trabaja con dedicación desde las aulas universitarias acompañando a los jóvenes profesionales en el desarrollo de sus ideas de base tecnológica. Para Alana es fundamental impulsar la innovación desde la universidad. Esto contribuirá a transitar hacia un desarrollo más equilibrado, con mayores oportunidades de empleo, generar una mayor diversificación productiva, así como productos y servicios escalables desde las regiones.

ProInnóvate señaló que estas historias son solo una muestra del poder transformador de las madres peruanas en el ecosistema emprendedor. Desde Produce, seguimos comprometidos en brindar las herramientas necesarias para que más mujeres conviertan sus ideas en soluciones globales que dejen huella.

(FIN) NDP/CNA