Andina/Día Mundial Del Perro: Costo De Una

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Cada vez más peruanos consideran a sus mascotas como un integrante más de la familia. Según Arellano Consultoría, siete de cada diez personas tienen esa percepción, una tendencia que también implica mayores responsabilidades en el cuidado y una mejor planificación de los gastos asociados a su bienestar.

En ese contexto, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) destaca la importancia de adoptar hábitos de prevención y evaluar mecanismos de protección financiera que permitan afrontar gastos veterinarios inesperados.

-Exportaciones mineras crecieron 59.7% entre enero y mayo al sumar US$ 35,611 millones

"Hoy las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante en los hogares peruanos. Ese vínculo también implica asumir el compromiso de brindarles una alimentación adecuada, controles médicos periódicos y atención oportuna cuando lo necesiten", señala Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de Apeseg.

El especialista advierte que elcosto de una emergencia veterinaria compleja puede superar fácilmente los 2,000 soles en Lima, una cifra que puede afectar significativamente el presupuesto familiar.

"Cada vez existen más alternativas para proteger la salud de perros y gatos. Contar con un respaldo financiero permite afrontar imprevistos con mayor tranquilidad y acceder oportunamente a la atención veterinaria que necesitan", añade.

¿Cómo cuidar mejor a nuestras mascotas?

Con motivo delDía Mundial del Perro (21 de julio), Apeseg comparte algunas recomendaciones para proteger la salud y el bienestar de nuestros compañeros de cuatro patas:

1. Prepara un entorno seguro:Acondiciona un espacio libre de objetos peligrosos, productos tóxicos y sustancias que puedan poner en riesgo su salud. Además, fomenta una adecuada socialización con personas y otros animales para favorecer un comportamiento adecuado.

2. Prioriza la prevención:Consulta con un médico veterinario cuál es la alimentación más adecuada según su edad, tamaño y características. Mantén al día su calendario de vacunación y desparasitación, y asegúrate de que realice actividad física de manera regular.

3. Anticípate a los gastos inesperados: No esperes a una emergencia para pensar en los costos de atención veterinaria. Evaluar un seguro o programa de salud desde los primeros meses de vida puede brindar acceso a atención médica de calidad y reducir el impacto económico de tratamientos complejos.

Los seguros para mascotas son una alternativa cada vez más considerada por los hogares; sin embargo, no todos ofrecen las mismas coberturas. Por ello, Apeseg recomienda comparar las opciones disponibles y revisar las condiciones de cada póliza antes de contratarla. Entre los principales aspectos a considerar se encuentran:

-Coberturas: verificar si el seguro cubre accidentes, enfermedades o ambas situaciones, así como los servicios incluidos, como consultas, exámenes, hospitalización o cirugías.

-Montos y límites: revisar cuál es el monto máximo de cobertura y si existen límites por atención o por año.

-Modalidad de atención: confirmar si el seguro opera mediante una red de clínicas veterinarias afiliadas, por reembolso de gastos o ambas modalidades.

-Periodos de carencia: conocer el tiempo que debe transcurrir desde la contratación para acceder a determinadas coberturas.

-Exclusiones: leer las condiciones de la póliza para identificar enfermedades preexistentes, tratamientos o situaciones que no estén cubiertas.

-Beneficios adicionales: algunos seguros incluyen servicios complementarios, como orientación veterinaria, responsabilidad civil por daños a terceros, apoyo en caso de pérdida de la mascota o cobertura por fallecimiento, dependiendo del plan contratado.

"Más allá del precio, es importante evaluar qué necesidades busca cubrir cada familia y revisar las condiciones del seguro antes de tomar una decisión. Elegir una cobertura adecuada permite afrontar imprevistos con mayor tranquilidad y proteger tanto el bienestar de la mascota como la economía del hogar", explica Chávez de Piérola.

"La prevención sigue siendo la mejor forma de cuidar a una mascota. Contar con controles veterinarios periódicos, mantener al día su calendario de vacunación y evaluar un respaldo financiero para situaciones imprevistas permite brindarles una mejor calidad de vida sin afectar la economía familiar", concluye el vocero de Apeseg.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });