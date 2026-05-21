Día de la mype: Ministerio de la Producción impulsó actividades para fortalecerlas

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

En el marco de las actividades por el Día Nacional de la mype el Ministerio de la Producción (Produce), a través del Programa Nacional Tu Empresa, desarrolló una agenda descentralizada en distintas regiones del país con el propósito de impulsar el desarrollo y la competitividad de las micro y pequeñas empresas mediante acciones orientadas a fortalecer sus capacidades productivas, comerciales y tecnológicas.

Las jornadas fueron ejecutadas en coordinación con autoridades regionales y locales, instituciones técnicas y diversos aliados estratégicos, permitiendo acercar servicios y asistencia especializada a emprendedores y empresarios en diferentes puntos del territorio nacional.

El viceministro de mype e Industria, Juan Carlos Requejo Alemán, destacó que estas intervenciones permitieron acercar herramientas y conocimientos en temas estratégicos para el desarrollo empresarial, como formalización, transformación digital, gestión y acceso a oportunidades comerciales, contribuyendo a fortalecer la preparación de los emprendedores frente a las exigencias actuales del mercado.

En costa, sierra y selva

Como parte de esta programación Produce desarrolló actividades en regiones de la costa, sierra y selva, alcanzando una presencia en ocho regiones del país mediante capacitaciones, espacios de articulación empresarial y acciones orientadas a impulsar la innovación y el fortalecimiento de las mype.

En Lambayeque el viceministro de mype e Industria lideró una agenda de trabajo que incluyó actividades de capacitación en digitalización dirigidas a jóvenes de institutos tecnológicos, una exhibición de proyectos tecnológicos regionales y jornadas de fortalecimiento empresarial desarrolladas a través de la iniciativa Mujer Produce.

¿En qué departamentos?

Asimismo, se realizaron acciones enPunocon la inauguración de un Centro de Desarrollo Empresarial Agente y capacitaciones para mype, enTrujillomediante la suscripción de un convenio entre Compras a MyPerú y el Gobierno Regional de La Libertad, enHuánucocon una feria de innovación organizada por el Cite Agroindustrial Huallaga y enVilla Rica, Pasco, mediante un Encuentro Regional de mype articulado con el ITP, el Programa Nacional Tu Empresa y A Comer Pescado.

Del mismo modo,Produceparticipó en actividades desarrolladas enArequipaySan Martín.

Produce afirmó que, con estas acciones, reafirma su compromiso de continuar impulsando iniciativas orientadas al fortalecimiento de las mype, promoviendo mayores oportunidades de crecimiento, innovación y desarrollo empresarial para emprendedores de todo el país.