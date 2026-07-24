Día Nacional del Pisco: producción crece en 24.28% durante cinco primeros meses del año

Andina/Cortesía

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

En el marco del Día Nacional del Pisco, que se celebra el cuarto domingo de julio, el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informa que entre enero y mayo de 2026 la producción de pisco alcanzó 3,345,416.89 litros, lo que representa un crecimiento de 24.28% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se produjeron 2,691,866.43 litros.

De acuerdo con cifras del Ministerio de la Producción (Produce), el IEES también detalla que mayo de 2026 fue el mes de mayor producción en lo que va del año, con 969,706.51 litros, convirtiéndose en el único mes que superó los 900 mil litros y se acercó al millón de litros. Esta cifra representa además un incremento de casi el doble frente a mayo de 2025, cuando se registró una producción de 505,605.15 litros.

Si bien la producción de pisco durante enero y febrero de 2026 se ubicó por debajo de los niveles registrados en los mismos meses del año anterior, el fuerte repunte observado desde marzo permitió que el acumulado entre enero y mayo cerrara con un crecimiento significativo.

Exportaciones a la baja en primer semestre (enero a junio)

Respecto a las exportaciones, el Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI señala que, durante el primer semestre del 2026, los envíos de Pisco al exterior tuvieron un retroceso tanto en valor FOB (free on board) como en volumen.

Con base a los datos obtenidos de la página web de Sunat-Aduanas, el Comité especifica que los envíos de Pisco sumaron 3,72 millones de dólares, lo que representa una disminución de 23.68% respecto a los 4,87 millones de dólares alcanzados en el mismo periodo del 2025.

En volumen, las exportaciones descendieron 24.6%, al pasar de 602,270 litros a 453,978 litros durante los primeros seis meses del año, debido a los menores despachos hacia los principales destinos como Estados Unidos, España, Países Bajos y Japón.

En cuanto al valor FOB de los envíos, entre enero y junio, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino del Pisco peruano, al concentrar el 38.6% del valor exportado, aunque sus compras disminuyeron 24.7%. Le siguieron España, con una participación de 14.05%, Países Bajos con 14.02%, y Japón que representó el 4.39% de las exportaciones.

En contraste, China, que concentró el 2.5% de los envíos, fue uno de los pocos destinos que mostró un desempeño positivo, con un crecimiento de 23.02% en el valor de sus importaciones de Pisco, detalla el Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI.