Día del Padre: ahora puedes vestir a papá desde S/ 50 en Gamarra. Aprovecha las ofertas

Perú.- Invierno 2026: Gamarra apostará por prendas ligeras y ofertas ante invierno menos intenso - Andina/Eddy Ramos

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

Los empresarios del emporio comercial de Gamarra lanzaron ofertas por la campaña del Día del Padre con prendas desde 10 soles y opciones para vestir a papá de pies a cabeza desde 50 soles, informó la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña.

"Tenemos prendas para papá desde los 10 soles en adelante. Pueden vestir a papá de pies a cabeza desde los 50 soles en adelante", destacó en declaraciones a la agencia Andina.

La dirigente empresarial señaló que los comerciantes esperan que las compras de última hora permitan dinamizar las ventas durante los próximos días, considerando que el Día del Padre se celebrará el próximo domingo.

El emporio comercial ofrece alternativas para distintos estilos y presupuestos de compra con motivo del Día del Padre. En ese sentido, un padre con gustos más tradicionales puede adquirir un conjunto compuesto por pantalón jean, camisa y chomp, dijo Susana Saldaña. Asimismo, acotó, quienes practican deportes pueden encontrar opciones integradas por pantalón buzo, polo y casaca.También existen propuestas para quienes requieren una vestimenta más formal o ejecutiva. Los consumidores pueden adquirir un paquete compuesto por terno, pantalón, camisa y corbata, señaló Saldaña.La oferta de Gamarra no se limita únicamente a prendas de vestir, sino que también incluye diversos accesorios para complementar los regalos por esta fecha. Los visitantes pueden encontrar correas, billeteras y calzado.

La representante del gremio indicó que los comerciantes ya tienen listas diversas promociones para atender la demanda de los consumidores en esta importante fecha comercial.

Campaña mayorista no alcanza impacto esperado

Sin embargo, comentó que la campaña mayorista, que actualmente se desarrolla en el principal centro textil y de confecciones del país, no viene registrando el impacto esperado, quizás por el impacto en el clima debido al Fenómeno El Niño.

"Ya estamos en la campaña mayorista que lamentablemente no está sintiendo el impacto", afirmó en declaraciones a la Agencia Andina.

A pesar de ello, sostuvo que los empresarios mantienen una amplia oferta de productos y promociones para incentivar las compras por el Día del Padre.

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