Día del Padre: crece búsqueda de protección financiera para asegurar futuro de hijos

Archivo - Perú.- Finanzas personales: cómo convertir el ahorro en el motor de tus próximos objetivos - Andina/Difusión - Archivo

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

Garantizar la educación de los hijos, preservar la estabilidad económica del hogar y proteger los proyectos familiares se ha convertido en una prioridad para cada vez más padres peruanos. En un contexto de mayores exigencias económicas y gastos crecientes en salud, educación y vivienda, la planificación financiera viene ganando relevancia dentro de las decisiones familiares.

Según Ricardo Maldonado Camino, gerente de Finanzas, Administración y Tesorería de Protecta Security, existe una mayor conciencia sobre la importancia de anticiparse a eventuales contingencias para proteger el bienestar de la familia. Cabe resaltar que la industria aseguradora en el país registró un crecimiento de 8% en primas en el 2025.

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“Cada vez más padres entienden que proteger a sus hijos no solo implica cubrir sus necesidades actuales, sino también prepararse para escenarios futuros que podrían afectar la estabilidad económica del hogar. La planificación y la protección financiera permiten afrontar los imprevistos con una mejor preparación y mayor tranquilidad”, señaló Maldonado Camino.

El ejecutivo indicó que el rol de los padres ha evolucionado en los últimos años y que hoy la responsabilidad familiar también involucra tomar decisiones orientadas a resguardar el bienestar futuro de sus seres queridos. En ese sentido, recomendó fortalecer la protección financiera familiar a través de cuatro acciones clave:

- Construir un fondo de emergencia que permita enfrentar contingencias sin comprometer la economía del hogar.

- Incorporar mecanismos de protección financiera. “Contar con un seguro adecuado puede convertirse en un respaldo económico importante para preservar la estabilidad familiar frente a diversos escenarios”, destacó.

- Evaluar alternativas de ahorro y planificación de largo plazo para alcanzar metas futuras con mayor previsión.

- Definir objetivos financieros vinculados a educación, salud, vivienda y bienestar de los hijos.

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