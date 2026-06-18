Día del Padre: cuatro consejos que pueden ayudarte a proteger tus finanzas

Perú.- Fondo de Seguro de Depósitos aumenta y ahora cubre tus ahorros hasta por S/ 122,000 - Andina/Internet/Medios

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

Muchas de las enseñanzas que los padres transmiten en casa también tienen una aplicación directa en la economía familiar. Ahorrar para emergencias, proteger el patrimonio, prevenir riesgos y planificar el futuro son principios que cobran especial relevancia en un contexto en el que gran parte de los hogares peruanos sigue siendo vulnerable ante imprevistos.

Con motivo del Día del Padre, especialistas recuerdan que algunas de las frases más comunes de la infancia encierran valiosas lecciones de educación financiera. Expresiones como “guarda pan para mayo”, “cuida lo que tanto te costó conseguir” o “más vale prevenir que lamentar” reflejan hábitos que pueden contribuir a fortalecer la estabilidad económica de las familias.

La necesidad de adoptar estas prácticas es evidente. De acuerdo con cifras de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), solo una de cada cuatro familias que enfrentó el fallecimiento de un ser querido contaba con un seguro de vida. Asimismo, el Índice de Resiliencia Perú de Pacífico Seguros revela que dos de cada tres peruanos no tienen ahorros para afrontar una emergencia.

1. “Guarda pan para mayo”: construya un fondo de emergencia

Este es probablemente uno de los consejos más repetidos en los hogares peruanos. En términos financieros, significa reservar parte de los ingresos para enfrentar gastos inesperados, como problemas de salud, reparaciones del hogar o periodos de desempleo.

Si cuenta con un excedente de dinero al final del mes, evalúe alternativas de ahorro o inversión que le permitan generar rentabilidad y, al mismo tiempo, disponer de recursos cuando sea necesario.

2. “Cuida lo que tanto te costó conseguir”: proteja su patrimonio

La vivienda, el vehículo o un negocio propio suelen representar años de esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, muchas familias no cuentan con mecanismos de protección frente a situaciones que podrían afectar esos bienes.

Según el Índice de Resiliencia Perú, apenas el 6 % de los peruanos alcanza un nivel alto de resiliencia financiera, lo que incluye contar con herramientas de respaldo para afrontar eventos inesperados. Revisar las opciones de protección disponibles puede ayudar a reducir el impacto económico de estos riesgos.

3. “Más vale prevenir que lamentar”: tome medidas antes de una emergencia

La prevención es una de las enseñanzas más vigentes en la actualidad. Desde revisar periódicamente las instalaciones eléctricas del hogar hasta elaborar un plan familiar ante desastres o emergencias, anticiparse a los riesgos puede evitar pérdidas mayores.

No obstante, el estudio de Pacífico Seguros señala que el 41 % de los peruanos no adopta medidas preventivas porque considera poco probable verse afectado por una situación adversa.

4. “Piensa en el largo plazo”: planifique su futuro financiero

Los padres suelen insistir en la importancia de pensar más allá de las necesidades inmediatas. En el ámbito financiero, ello implica prepararse para objetivos de largo plazo como la educación de los hijos, la compra de una vivienda o la jubilación.

Sin embargo, siete de cada diez hogares peruanos no podrían sostenerse más de dos meses si dejaran de percibir ingresos, lo que limita su capacidad para planificar el futuro. Por ello, los especialistas recomiendan establecer metas financieras y destinar recursos de manera gradual para alcanzarlas.

“Así como las enseñanzas de los padres se adaptan a cada etapa de la vida, las necesidades de protección también evolucionan. En Pacífico buscamos entender esos cambios para desarrollar soluciones cada vez más relevantes para las personas. Gracias a esa forma de trabajo, hoy podemos lanzar nuevos productos con una velocidad seis veces mayor que hace algunos años, respondiendo de manera más ágil a las necesidades de las familias peruanas”, señaló Verónica del Carpio, gerente adjunta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pacífico Seguros.

Los consejos de papá suelen trascender generaciones porque responden a principios básicos de responsabilidad y previsión. En materia financiera, ponerlos en práctica puede marcar la diferencia entre afrontar una emergencia con tranquilidad o enfrentar dificultades económicas que afecten el bienestar familiar.

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