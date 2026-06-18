Día del Padre: delivery de regalos y comidas crecería 45% impulsado por el Mundial 2026

Andina

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El Día del Padre es una de las fechas de mayor consumo familiar del mes. Reuniones en casa, almuerzos compartidos y celebraciones alrededor de la mesa impulsan una mayor demanda de productos y servicios, tendencia que este año se verá reforzada por la fiesta del fútbol y los encuentros deportivos.

En ese contexto, PedidosYa estima que lademanda de pedidos crecerá alrededor de 15% frente a un domingo promedio y aumentará en 45% respecto al Día del Padre de 2025, impulsada principalmente por los partidos de fútbol, las compras familiares y una mayor participación de categorías complementarias como bebidas, postres y regalos.

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Las categorías que liderarán el consumo durante esta celebración serán restaurantes, postres, supermercados y regalos. Según la firma de delivery de terceros, lacategoría restaurantes registrará un crecimiento cercano al 12% frente a un domingo regular, impulsada principalmente por la alta demanda de parrillas, pollerías, hamburguesas, pizzas, pastas y comida criolla, que se mantienen como las preferidas.

Por su parte, los postres también tendrán una alta demanda, ya que muchos usuarios buscarán complementar sus almuerzos y reuniones con alternativas de distintas marcas.

“El Día del Padre es una fecha que tradicionalmente moviliza el consumo familiar y la celebración de este domingo podrá tener incluso más momentos de consumo.El cruce de la fiesta del fútbol con esta fecha coincide con cuatro partidos, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, lo que permitirá que categorías como snacks, postres, bebidas, postres y cocinas como pollo a la brasa, comida criolla, hamburguesas. Sin dejar de considerar los regalos para papá en artículos de tecnología o cuidado personal”, señala Melissa Tejada, directora de Marketing de PedidosYa en Perú.

La rapidez y conveniencia del delivery continúan impulsando las compras de último momento. Según PedidosYa, losregalos más demandados para esta fecha suelen concentrarse en bebidas, artículos deportivos, tecnología y accesorios.

Dentro de las tendencias de consumo destacan especialmente los productos tecnológicos y de cuidado personal. La categoría farmacia también tendrá un rol importante durante la campaña.

Para este año,PedidosYa proyecta que el Día del Padre aporte entre el 5% y el 8% de las ventas totales de junio, lo que concentra una parte importante del consumo en un solo fin de semana.

La coincidencia de esta celebración con la fiesta del fútbol permitirá potenciar aún más la demanda, especialmente en categorías asociadas al consumo compartido como restaurantes, bebidas y snacks.

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