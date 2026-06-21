Día del Padre: empresas enfrentan el reto de adaptarse a una paternidad más activa

Andina/Difusión

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

Muchos padres quieren estar presentes desde el nacimiento de sus hijos, acompañar las primeras semanas de adaptación, participar en las citas médicas y compartir las responsabilidades del cuidado. Sin embargo, mientras la idea de la paternidad avanza hacia un modelo más activo y cercano, el mundo laboral peruano todavía presenta barreras que dificultan ejercer esa presencia de manera plena.

“Aunque la coparentalidad gana cada vez más espacio en las familias peruanas, las políticas laborales aún avanzan a un ritmo más lento. En un contexto donde más trabajadores buscan involucrarse activamente en la crianza de sus hijos, las organizaciones enfrentan el desafío de adaptarse a nuevas expectativas sobre el equilibrio entre trabajo y vida familiar”, afirmó María Jesús Lamarca, Chief Marketing Officer (CMO) & Corporate Affairs de Rankmi, quién además destacó las principales barreras que existen actualmente:

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- Licencias de paternidad limitadas: Los 10 días de licencia remunerada suelen resultar insuficientes para acompañar el nacimiento de un hijo, adaptarse a las nuevas dinámicas familiares y participar activamente en las primeras semanas de cuidado.

- Escasa flexibilidad horaria: Las jornadas rígidas y la limitada posibilidad de ajustar horarios dificultan que los padres puedan responder a las necesidades que implica la llegada de un recién nacido y participar de manera constante en su cuidado.

- Cultura laboral centrada en el rol de proveedor: En muchas organizaciones todavía persiste la idea de que el hombre debe priorizar el trabajo por encima de las responsabilidades de cuidado, desincentivando una paternidad más presente y corresponsable.

En línea con estos cambios, en 2024 se presentó un dictamen para ampliar la licencia de paternidad de 10 a 15 días, una iniciativa que reconoce la creciente participación de los padres en la crianza. Sin embargo, la discusión no debe limitarse al número de días de licencia, sino avanzar hacia estrategias más amplias de conciliación y flexibilidad laboral.

“La coparentalidad se está convirtiendo en un factor cada vez más relevante para la atracción, el compromiso y la retención del talento. En la medida en que las nuevas generaciones valoran entornos laborales que les permitan participar activamente en la vida familiar, las organizaciones tendrán el desafío de diseñar políticas y herramientas de flexibilidad que respondan a estas expectativas. De lo contrario, corren el riesgo de desconectarse de las prioridades de los trabajadores y perder competitividad en la gestión del talento”, concluyó Lamarca.

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