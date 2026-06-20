Día del Padre impulsaría hasta 20% las ventas del sector gastronómico

Andina/Día Del Padre Impulsaría Hasta 20% Las

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Día del Padre continúa consolidándose como una de las fechas más importantes para el sector gastronómico peruano. Restaurantes y establecimientos de entretenimiento proyectan un incremento de entre 15% y 20% en sus ventas durante el tercer domingo de junio, impulsado por las reuniones familiares y la búsqueda de experiencias diferenciadas.

Según Néstor Díaz, gerente de Operaciones de Estadio Fútbol Club,este año la celebración coincidirá con una intensa agenda deportiva y una mayor afluencia de visitantes por el Mundial de Fútbol 2026, factores que dinamizarán el consumo en restaurantes y espacios de entretenimiento.

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“Proyectamos un crecimiento de entre 15% y 20% en comparación con una jornada regular. Además de las celebraciones familiares, los eventos deportivos programados para esa fecha generarán un mayor flujo de público durante todo el día”, señaló.

El ejecutivo indicó que elgasto promedio oscilaría entre 65 y 70 soles por persona. Sin embargo, al tratarse de una fecha familiar, el desembolso total suele ser mayor debido a que las reservas y visitas se realizan en grupos de cuatro o más integrantes.

“Las familias buscan compartir una experiencia completa. No solo valoran la propuesta gastronómica, sino también el ambiente, el entretenimiento y los espacios que permitan disfrutar juntos de una fecha especial”, explicó.

En esa línea, destacó que las experiencias temáticas se han convertido en un factor decisivo para atraer clientes. Conceptos que combinan gastronomía, entretenimiento y una ambientación inspirada en la pasión por el fútbol pueden generar una experiencia distinta a la de un restaurante convencional.

“Hoy el cliente busca mucho más que una comida. Busca vivir una experiencia. La suma de la calidad de la atención, la propuesta culinaria, la historia del lugar y la ambientación es lo que genera recordación y fidelización”, afirmó Díaz.

Asimismo, señaló que ya se vienen registrando consultas a través de redes sociales y canales de atención para conocer horarios y disponibilidad de locales durante la jornada delDía del Padre, una tendencia que refleja el interés de las familias por planificar con anticipación sus celebraciones.

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