Día del Padre: Inacal alerta sobre la importancia de verificar etiquetas de productos

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Lima 16 Jun. (ANDINA) -

En la campaña por el Día del Padre miles de familias peruanas se preparan para adquirir un regalo especial. Sin embargo, junto con el incremento de las compras también aumenta la oferta de productos sin información adecuada, de origen desconocido o que no cumplen condiciones mínimas de calidad y seguridad.

Frente a ello el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción (Produce), comparte una serie de recomendaciones para ayudar a los consumidores a realizar compras más seguras e informadas.

Día del Padre: más de 60 opciones de regalos artesanales promovidos por Mincetur

Tecnología, calzado, artículos de cuero, prendas textiles y bebidas alcohólicas se encuentran entre los regalos más buscados para esta celebración. A través de las Normas Técnicas Peruanas (NTP), elInacalpromueve que los ciudadanos puedan identificar productos que cumplen requisitos mínimos de calidad, seguridad, etiquetado y rotulado, fortaleciendo la confianza en el mercado y fomentando decisiones de compra responsables.

1. Verifique la información de los dispositivos tecnológicos

Al adquirir relojes inteligentes, laptops, auriculares u otros equipos electrónicos, es importante revisar que cuenten con marcas de certificación, número de serie, identificación del fabricante y país de origen. Estos datos permiten conocer la procedencia del producto y brindan mayores garantías sobre su calidad.

2. Compruebe la autenticidad de los artículos de cuero

En billeteras, correas, cinturones, casacas, maletas y otros accesorios, es importante verificar que al menos el 80 % del producto esté elaborado con cuero genuino y que se indique claramente el país de origen.

3. Revise el etiquetado del calzado

Antes de comprar zapatos o zapatillas para caballero, se recomienda comprobar que el etiquetado incluya información sobre el fabricante, procedencia y materiales utilizados en su elaboración.

4. Lea la composición de las prendas textiles

En ponchos, chompas, chalinas, guantes, chullos y otras prendas artesanales, la etiqueta debe consignar la composición de fibras, talla, instrucciones de cuidado y país de fabricación, información clave para una compra informada.

5. Verifique el rotulado de las bebidas alcohólicas

Las Normas Técnicas Peruanas establecen requisitos relacionados con la calidad, composición, envasado, rotulado, muestreo y métodos de ensayo para bebidas como whisky, ron, vodka, gin, anís, sidra y cócteles. El etiquetado debe incluir, como mínimo, la denominación del producto, fabricante, distribuidor, ingredientes, país de origen, contenido neto, grado alcohólico, número de lote, registro sanitario y RUC.

El Inacal recuerda que elegir productos que cumplen estándares de calidad no solo contribuye a una mejor experiencia de compra, sino que también ayuda a proteger la economía familiar, reducir el riesgo de adquirir productos de dudosa procedencia y salvaguardar la salud y los derechos de los consumidores.

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