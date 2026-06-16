Día del Padre: más de 60 opciones de regalos artesanales promovidos por Mincetur

Andina/Difusión

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

¿Buscas el regalo ideal para este Día del Padre? En la página web “Artesanías del Perú”, administrada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), podrás encontrar 64 opciones interesantes, entre mochilas, portalaptops, morrales, correas, billeteras, gorros y llaveros, elaborados con técnicas tradicionales y materiales de alta calidad.

Las propuestas, disponibles en el siguiente www.artesaniasdelperu.gob.pe" target="_blank">link, forman parte de una vitrina digital con finas piezas de textilería, cuero y pieles, fibras vegetales y talla, entre otras líneas artesanales. Los precios de los 64 productos que el público podrá adquirir como regalos varían entre los 8 y los 1,000 soles.

-INEI: tasa de desempleo en Lima Metropolitana cayó a 5% entre marzo y mayo

Entre las alternativas para sorprender a papá hay una variedad de mochilas, portalaptops y morrales cocidos y elaborados con cuero y pieles. Hay algunos que incluyen bordados de lana de oveja y diseños inspirados en iconografía tradicional peruana. En ese caso, los precios varían entre los 90 y los 220 soles.

Otras opciones interesantes para regalar a papá en su día son las billeteras artesanales elaboradas con cuero, fibras naturales y algodón nativo de Lambayeque, cuyo costo varía entre los 25 y los 200 soles.

Asimismo, están disponibles bufandas y chalinas elaboradas en algodón y con diseños tipo pallay, así como guantes, mitones, chullos, gorros y otros accesorios. El precio de estos productos varía entre los 25 y 300 soles.

Los productos artesanales en mención fueron elaborados por empresas, asociaciones y personas de Lima, Piura, Huancavelica, Arequipa, Lambayeque, Cusco, Puno, Huánuco, Amazonas, Callao, La Libertad, San Martín, Junín y Apurímac, que están inscritas en el Registro Nacional de Artesano (RNA).

Es importante mencionar que la página web “Artesanías del Perú” ofrece una gran variedad de prendas, accesorios y otros productos para hombres y mujeres, elaborados por artesanos de diversas partes del país.

¿Cómo adquirir estos productos?

La página web “Artesanías del Perú” cuenta con enlaces para cada una de las piezas que ahí se exhiben, que brindan información detallada del producto, así como los números telefónicos y la dirección de los artesanos para realizar la compra.

Para acceder al catálogo online de productos, el comprador debe dirigirse a la barra principal, seleccionar la opción “directorio” y, posteriormente, cualquiera de las opciones que ahí aparecen.

Luego, deberá darle clic a “Subcategorías” y elegir las opciones de “cueros y pieles”, “fibras vegetales”, y “textilería” donde se encuentran los productos mencionados anteriormente.

Además, la plataforma dispone de un buscador de productos. Los usuarios solo deben ingresar en el campo “¿Qué buscas?” el nombre del artículo que desean encontrar, como sombreros, billeteras o mochilas, para visualizar las opciones disponibles y contactar directamente con los artesanos que las ofrecen. Recuerda, si compras artesanías le compras al Perú.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });