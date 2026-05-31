Día del Padre: ventas de Pymes crecerían hasta 9% impulsadas por el Mundial 2026

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 31 May. (ANDINA) -

El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectó que las ventas por la campaña por el Día del Padre crecerían entre 6% y 9% respecto al año pasado, impulsadas por el entusiasmo generado por el Mundial FIFA 2026, el consumo de regalos personalizados y tecnológicos, así como el avance de las compras digitales.

“El consumidor busca cada vez más regalos con valor emocional y experiencias personalizadas. Además, el Mundial FIFA contribuirá a dinamizar categorías como tecnología y entretenimiento, permitiéndoles a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) mayores oportunidades de ventas”, dijo Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL.

También se prevé un mayor dinamismo en servicios relacionados a gastronomía, y cosmética y salud, destacando los almuerzos, bufets, parrillas, sesiones de spa, tratamiento facial y capilar. De igual manera, se estima la preferencia por paseos cortos de fin de semana y eventos temáticos en familia.

Asimismo, indicó que las promociones, las facilidades de pago y el componente emocional de la fecha serán factores determinantes para dinamizar el consumo durante la campaña.

Rodolfo Ojeda señaló que este mundial también favorecerá las ventas de televisores, equipos de sonido, camisetas, souvenirs, y artículos deportivos.

Para este año, el gremio estima que el gasto promedio por persona podría ubicarse entre 140 soles y 230 soles, es decir, 20 soles más respecto a los valores registrados en el 2025.

En cuanto a las inversiones para esta campaña, se estima que una Pyme puede destinar entre 3,000 soles y 30,000 soles, principalmente destinado a la compra de mercadería, publicidad digital, empaques, delivery y capital de trabajo.

También se espera un mayor uso de promociones, combos, sorteos y alianzas con influencers locales como estrategias para captar consumidores, las que ya vienen empleando hace algunos años.

Respecto al contexto electoral, sostuvo que la incertidumbre política podría generar cautela en el gasto de los hogares, sin embargo, consideró que el componente emocional de esta fecha evitaría una desaceleración significativa del consumo.

“Si bien el contexto electoral podría hacer ruido en el consumo, el componente emocional del Día del Padre es muy fuerte. El consumidor quizá compre algo más sencillo o busque promociones, pero difícilmente no dejará pasar esta fecha”, manifestó.

Ante una campaña positiva, Rodolfo Ojeda anotó que las Pymes vienen preparándose desde hace varios meses mediante el refuerzo de stocks, campañas digitales y promociones especiales.

Resaltó que hoy las Pymes ya no dependen de la tienda física, sino que apuestan por la creatividad y lo digital a través de transmisiones en vivo, delivery, redes sociales y marketing digital, permitiéndoles impulsar sus ventas en diversas campañas comerciales.

(FIN) NDP/CNA