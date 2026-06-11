Día del Padre: ventas de restaurantes crecerían hasta 10%

Andina/Ricardo Cuba

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

Lima, 11 de junio de 2026.- Las ventas de los restaurantes crecerían hasta 10% por el Día del Padre respecto a la campaña del 2025, impulsadas por una mayor demanda en cevicherías, chifas, pollerías y establecimientos orientados a experiencias familiares, informó la presidenta del Sector Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Cecilia Chávez.

La representante gremial señaló que las cevicherías liderarían las preferencias de los consumidores durante esta celebración, mientras que los chifas y las pollerías se mantendrían entre las principales opciones familiares debido a su capacidad de atención y a la demanda de último momento.

Asimismo, indicó que los restaurantes especializados en parrillas y carnes también registran expectativas favorables ante la creciente búsqueda de experiencias gastronómicas para compartir en familia.

“También destacan los restaurantes de comida internacional, restaurantes turísticos y establecimientos de comida rápida, donde cada familia elegirá conforme a sus preferencias y presupuesto”, manifestó.

Gasto por persona y familiar

Chávez informó que el gasto promedio por persona en establecimientos tradicionales, como cevicherías, chifas y pollerías, oscilaría entre 55 y 60 soles durante esta campaña.

Agregó que, en el caso de los restaurantes de gama media, orientados a experiencias familiares más completas para grupos de cuatro integrantes, el desembolso se ubicaría entre 560 y 920 soles.

La dirigente empresarial explicó que entre los factores que impulsarán el consumo destacan las promociones ofrecidas a través de aplicativos móviles, el incremento de las reservas digitales y las experiencias familiares complementadas con espectáculos en vivo.

“Respecto a las reservas digitales, estas continuarán ganando importancia dentro del sector, tendencia que se ha fortalecido en los últimos años gracias al crecimiento de plataformas especializadas”, subrayó.

Asimismo, señaló que los restaurantes vienen reforzando sus inventarios, campañas de marketing digital, servicios de delivery y estrategias promocionales para atender la mayor demanda prevista para esta fecha.

Entre las acciones más utilizadas destacan los descuentos mediante aplicativos móviles y tarjetas bancarias, menús especiales, buffets y actividades de entretenimiento dirigidas a las familias.

Chávez sostuvo que el Día del Padre constituye una de las campañas más importantes para el sector gastronómico durante el primer semestre del año, junto con el Día de la Madre.

“Hoy representa un indicador relevante para medir la evolución del consumo familiar y la recuperación de la actividad económica”, anotó.

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