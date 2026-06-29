Día del Pescador: una labor que alimenta al Perú y mantiene vivas las tradiciones del mar

Andina/Difusión

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

Cada 29 de junio, el Perú celebra el Día del Pescador, una fecha que coincide con la festividad de San Pedro y San Pablo y que rinde homenaje a los hombres y mujeres que dedican su vida al mar.

Más allá de las celebraciones religiosas y tradicionales que se realizan en puertos y caletas del país, esta fecha invita a reconocer el esfuerzo, la valentía y el compromiso de quienes contribuyen diariamente a la alimentación de millones de personas.

La pesca constituye una actividad fundamental para numerosas comunidades costerasy para la economía nacional.

Además de proveer alimentos e ingredientes marinos de alto valor nutricional, genera oportunidades de empleo y desarrollo a lo largo de toda su cadena productiva. Solo en la cadena de suministro vinculada al sector pesquero industrial participan más de 3,500 micro y pequeñas empresas contribuyendo a la generación de más de 250,000 empleos directos e indirectos.

Por otro lado, los pescadores artesanales que viven de esta actividad enfrentan desafíos permanentes, como las condiciones cambiantes del mar, los riesgos asociados a las faenas de pesca y la necesidad de fortalecer capacidades que contribuyan a una actividad más segura y sostenible.

En ese contexto, surgen iniciativas como ¡A pescar Peruano!, programa que busca fortalecer la pesca artesanal a través de acciones enfocadas en la seguridad en la mar y el desarrollo productivo de las familias pesqueras.

“En elDía del Pescadorqueremos reconocer el enorme aporte que realizan miles de hombres y mujeres que, con esfuerzo y dedicación, sostienen una actividad fundamental para el país. Detrás de cada embarcación hay miles de familias que dependen de la pesca para salir adelante. Por ello, desde ¡A pescar Peruano! promovemos iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad de los pescadores y generar nuevas oportunidades de desarrollo para sus hogares”, señaló Alexandra Moreno, jefa central de Desarrollo Sostenible y Gestión Social de TASA.

Como parte de esta iniciativa, se vienen impulsando capacitaciones en reparación y mantenimiento de motores, así como proyectos productivos liderados por asociaciones locales que buscan generar nuevas oportunidades económicas para las familias vinculadas a la pesca artesanal.

“Lospescadores artesanalesconocemos el mar y sus desafíos, pero todavía necesitamos más herramientas para trabajar de forma segura y generar mejores oportunidades para nuestras familias. Cuando proyectos como ¡A Pescar Peruano! suman a este esfuerzo y trabajan de la mano con nosotros, todos ganamos. Ese es el camino para fortalecer la pesca artesanal y las comunidades costera”, mencionó Hugo Roque Chana, secretario general del Sindicato Único de Pescadores Artesanales y Buzos Civiles del Puerto de Ilo.

En una fecha tan significativa como el Día del Pescador, el reconocimiento a quienes salen al mar cada día, también implica valorar su aporte al desarrollo del país y la importancia de seguir fortaleciendo una actividad que forma parte de la identidad de las comunidades en la costa peruana.