Andina/Archivo

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

En el marco del Día del Pollo a la Brasa, que se celebra cada tercer domingo de julio, el Ministerio de la Producción (Produce) informó que esta actividad económica genera un movimiento anual de 12,000 millones de soles, lo que impacta positivamente en la avicultura y la agricultura.

“Este platillo impulsa la producción y consumo de papa, hortalizas para la ensalada y el maíz morado para la chicha que usualmente acompaña a este y otras preparaciones. Aporta alrededor del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, contribuyendo significativamente a la economía nacional”, destacó el titular deProduce, César Quispe Luján.

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De acuerdo a data del Observatorio PRODUCEmpresarial,en el país operan alrededor de 14,000 pollerías, lo que consolida al pollo a la brasa como un plato fundamental de la gastronomía peruana. De hecho, se consumen más de 159 millones de pollos a la brasa al año en todo el Perú, por lo que su relevancia es alta en reuniones familiares y celebraciones.

Asimismo,en promedio los peruanos consumen más de 987,000 pollos a la brasa cada domingo, de los cuales más de la mitad se degustan en Lima. De igual manera, elgasto promediode una familia de cuatro personas por visita a las polleríases de 80 soles.

El pollo a la brasa peruano se ha convertido en una franquicia internacional al expandir hacia países comoArgentina, Venezuela, Chile, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Japón, China, Emiratos Árabes y Estados Unidos.

En cuanto a su impacto en la fuerza laboral,se estima que el sector de pollerías a la brasa en Perú genera más de 540,000 empleos directos e indirectos (135,000 directos y 405,000 indirectos), lo que contribuye a la economía nacional.

Por último, se debe resaltar que el pollo a la brasa se mantiene como uno de los platos más vendidos y populares en Perú, seguido del chifa y el ceviche.

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