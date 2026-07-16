Día del Pollo a la Brasa: Lima lidera consumo por delivery en Latinoamérica

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Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Lima es la ciudad con el mayor consumo de pollo por delivery en Latinoamérica, de acuerdo con datos de PedidosYa, que además proyecta que las órdenes de pollo a la brasa aumentarán hasta en 30% frente a un domingo promedio con motivo del Día del Pollo a la Brasa.

Según la compañía, el pollo a la brasa continúa consolidándose como uno de los platos favoritos de los peruanos y uno de los principales impulsores de la categoría de delivery. En el ámbito regional, Lima lidera el consumo de este plato, seguida por Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de Panamá.

A nivel nacional, la capital también concentra la mayor cantidad de pedidos de pollo a la brasa, seguida por Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura.

Con motivo del Día del Pollo a la Brasa, PedidosYa estima que las órdenes crecerán hasta en 30% respecto de un domingo promedio y hasta en 25% en comparación con la misma celebración del año pasado, impulsadas por la tradición de compartir este plato en familia o con amigos, así como por las promociones disponibles en la plataforma.

La información de la empresa también muestra algunas preferencias de los consumidores. El 62% de quienes piden un cuarto de pollo prefiere la presa de pecho, mientras que el 38% opta por la pierna.

"El debate sobre cuál es la mejor presa de pollo a la brasa sigue más vigente que nunca. El 62% de quienes piden un cuarto de pollo prefiere pecho, mientras que el 38% elige pierna. Además, encontramos casos que reflejan el lugar que este plato ocupa en la vida de los peruanos, como el usuario más fanático del pollo a la brasa que realizó 355 pedidos durante el 2025, equivalente a casi uno diario, a través de PedidosYa", señaló Melissa Tejada, directora de Marketing de PedidosYa en Perú.

Domingo, el día de mayor demanda

Los domingos concentran la mayor cantidad de pedidos de pollo a la brasa, consolidándose como el día preferido para consumir este plato, indicó la compañía.

Asimismo, la 1:00 p. m. es el horario en el que se registra el mayor volumen de órdenes, lo que confirma que el pollo a la brasa continúa siendo uno de los principales protagonistas de los almuerzos familiares y las reuniones de fin de semana.

Respecto a las preferencias de consumo, el ¼ de pollo a la brasa con papas fritas y salsas es la opción más solicitada en la plataforma, seguido por el mostrito, el ½ pollo con papas fritas y gaseosa, el ¼ de Pollo PeYa y otros combos para compartir, que destacan por sus porciones pensadas para reuniones familiares y encuentros entre amigos.

(FIN) NDP/JAM