Día del Pollo a la Brasa: más de 500 pollerías han registrado sus marcas ante Indecopi

Andina/Difusión

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El pollo a la brasa no solo conquista el paladar de millones de peruanos, también inspira creatividad. En el marco del Día del Pollo a la Brasa, que se celebra cada tercer domingo de julio, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que 563 pollerías a nivel nacional han registrado sus marcas, una herramienta que les permite fortalecer la identidad de sus emprendimientos y diferenciarse en uno de los sectores gastronómicos más competitivos del país.

Para atraer clientes, muchos emprendedores han apostado por el humor, los juegos de palabras, las expresiones populares e incluso referencias de la cultura popular al momento de crear sus marcas. Así lo demuestran algunos de los nombres registrados ante el Indecopi.

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Entre las marcas más curiosas figuran "Mi Pollito Fiu Fiu", "Pollería El Gallinazo", "El Pollosaurio", "El Pollo Feroz", "Se salió el Pollo", "San Poyo La Buena Brasa", "Habla Pollo", "Los Pollitos Dicen", "El Pollo de Tres Piernas" y "Con P de Pollo", entre otras.La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi destacó que el registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo de uso, permite diferenciar productos o servicios en el mercado y fortalece la identidad comercial del negocio, brindándole protección frente a posibles usos no autorizados por parte de terceros.En este Día del Pollo a la Brasa, el Indecopi invita a los emprendedores del sector gastronómico a proteger uno de los activos más importantes de sus negocios: su marca.

El registro puede realizarse de manera virtual, a través de la plataforma de la institución, o de forma presencial en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional, contribuyendo a fortalecer la competitividad y el valor de sus emprendimientos.

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