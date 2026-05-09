Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, informó que, durante el feriado por el Día del Trabajo, del viernes 1 al domingo 3 de mayo, se movilizaron a nivel nacional más de 955 mil turistas internos, generando un impacto económico aproximado de 136 millones de dólares, evidenciando señales favorables para la actividad turística interna y la dinamización de las economías regionales.

De acuerdo con la evaluación realizada a empresas del sector turismo, incluyendo establecimientos de alojamiento, agencias de viaje y empresas de transporte de las regiones de Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad y Lima Provincias, en promedio se registró una permanencia de 3 noches y un gasto promedio cercano a 500 soles por persona.

En relación con el flujo turístico, algunas regiones mostraron resultados positivos. En Chiclayo se registró un flujo aproximado de 66 mil turistas (+7,3% respecto al año 2025), mientras que Trujillo alcanzó aproximadamente 77 mil turistas (+ 5,7% en el mismo periodo). Asimismo, en la región Ica se registró un flujo aproximado de 39 mil turistas internos (+ 5% respecto al año 2025).

En Lima Provincias, en la zona norte conformada por Barranca, Huacho, Huaral y Chancay, se determinó la visita de más de 52 mil turistas durante el feriado, reflejando un crecimiento aproximado de 4% respecto al mismo periodo del año anterior; asimismo, Cañete y Lunahuaná mantuvieron una importante afluencia de visitantes, consolidándose como destinos preferidos para el turismo de corta estadía.

En cuanto a la ocupabilidad hotelera, a nivel nacional se alcanzó un promedió 60,5% durante el feriado, lo que representa un crecimiento de 3,6 puntos porcentuales, destacando Lambayeque, Lima Provincias e Ica.

Por su parte, las agencias de viaje registraron un comportamiento estable durante este feriado, con un crecimiento consolidado de 1,4 puntos porcentuales. Asimismo, en el sector transporte, las empresas reportaron un incremento de 4,0 puntos porcentuales en el movimiento de pasajeros en comparación con el mismo feriado del año anterior, reflejando una mayor intensidad en los desplazamientos a nivel nacional.

En conjunto, los resultados evidencian un incremento en los viajes durante el feriado reciente, con una activa movilización hacia diferentes destinos del país, lo que impulsa a las economías regionales y fortalece el turismo interno.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });