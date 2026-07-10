Diez emprendimientos femeninos recibirán capital semilla de S/ 100,000

Andina/Héctor Vinces

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

Diez emprendimientos liderados por mujeres de Lima, Arequipa y San Martín fueron seleccionados para recibir un capital semilla de 100,000 soles, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de negocios sostenibles y escalarlos a nivel comercial.

La iniciativa forma parte del Fondo Emprende Circular: Mujeres productivas para un futuro sostenible, impulsado por el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS), con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).

Cada uno de los diez proyectos ganadores recibirá 10,000 soles, además de capacitación, mentoría y acompañamiento técnico para consolidar su modelo de negocio con enfoque de economía circular.

Los proyectos seleccionados fueron Kawsay Choco y Pantuflas Bioactivas, de Arequipa; Chocolates Iskay, de Lima Metropolitana; Valorización de Excedentes de Papa, Elyfrut's y Biofertilizantes Líquidos, de Lima regiones; así como JoinGreen, Origen Puro Fermentos Naturales, Pacha Cacao y Marirí Cultura Viva, de San Martín.

Los nombres de las beneficiarias fueron anunciados durante una ceremonia realizada en el campus de la PUCP, en el distrito de San Miguel, que contó con la participación del embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell; la embajadora de Alemania, Sabine Bloch; el vicerrector de Investigación de la PUCP, Eduardo Ísmodes; el ministro de la Producción, César Quispe; y el presidente del IDIS, Jesús Salazar Nishi.

Proceso de selección

La convocatoria, iniciada en abril de este año y que culminará en febrero del 2027 con la presentación de los resultados comerciales de los proyectos ganadores, recibió 120 postulaciones de emprendimientos liderados por mujeres provenientes de Lima, Arequipa, San Martín y La Libertad.

Tras una primera evaluación técnica, 70 iniciativas cumplieron los requisitos establecidos. Posteriormente, un comité evaluador multidisciplinario eligió a 20 finalistas, de las cuales diez fueron seleccionadas para acceder al capital semilla.

El presidente del IDIS, Jesús Salazar Nishi, destacó que el programa busca generar un impacto que trascienda la entrega de recursos económicos.

"Desde el primer día dijimos que este fondo no consistía únicamente en entregar recursos económicos. Queremos que cada emprendedora salga de este proceso con mayores capacidades para hacer crecer su negocio, acceder a nuevos mercados y convertir la sostenibilidad en una ventaja competitiva", señaló.

Impulso al emprendimiento femenino

Además del financiamiento, todas las participantes recibieron formación en modelos de negocio circulares, gestión financiera, habilidades de comunicación y preparación para la sustentación de sus proyectos, con el propósito de fortalecer sus capacidades empresariales, independientemente de los resultados de la convocatoria.

El IDIS indicó que el Fondo Emprende Circular surgió para responder a una realidad del país: aunque las mujeres lideran más de la mitad de los nuevos emprendimientos, todavía enfrentan dificultades para acceder a financiamiento, asistencia técnica y oportunidades de crecimiento, especialmente en regiones y en proyectos vinculados a la economía circular.

En ese sentido, el programa combina capital semilla, capacitación, mentoría y asistencia técnica para impulsar negocios sostenibles con potencial de generar desarrollo económico y social.

"El Perú tiene mujeres con enorme capacidad para emprender e innovar. Nuestro desafío es brindarles las herramientas para que sus emprendimientos trasciendan la subsistencia, crezcan de manera sostenible y se conviertan en motores de desarrollo para sus comunidades y para el país", concluyó Salazar Nishi.

(FIN) NDP/JAM