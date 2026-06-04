¿Cómo la digitalización está cambiando los procesos de cobranza?

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El ecosistema de pagos digitales en el Perú atraviesa un momento de consolidación. Según el Banco Central de Reserva (BCR), durante el 2024 se realizaron más de 442 pagos digitales por adulto, mientras que en el primer semestre de 2025 la cifra llegó a 591 operaciones por adulto, lo que refleja una adopción cada vez más cotidiana de medios de pago digitales y una demanda creciente por procesos inmediatos y eficientes.

Sin embargo, esta evolución no solo está transformando la manera en que las personas pagan, sino también cómo las empresas cobran.

-Ministerio de Vivienda lanza renovada app para conocer alternativas de acceso a vivienda

En distintos sectores, desde servicios hasta comercio electrónico y administración de pagos recurrentes, persisten retos asociados a procesos fragmentados, conciliaciones manuales, seguimiento operativo y tiempos prolongados de cobranza. Frente a este escenario, las soluciones digitales de recaudación empiezan a posicionarse como un componente clave para mejorar la eficiencia financiera y la experiencia del usuario.

“La conversación sobre pagos digitales ya no gira únicamente en torno al momento del pago. Hoy las empresas necesitan gestionar todo el ciclo de cobranza de manera más ordenada, rápida y trazable, reduciendo fricciones tanto para el negocio como para el usuario final”, señala Ignacio Quezada, Head of Operations de Tupay.

De acuerdo con proyecciones del mercado, el crecimiento de los pagos digitales en el país mantendrá un ritmo sostenido impulsado por billeteras digitales, interoperabilidad y mayor digitalización empresarial, elevando la presión sobre las compañías para modernizar sus procesos internos y ofrecer experiencias sin interrupciones.

En este contexto, la cobranza deja de verse como una tarea exclusivamente administrativa y pasa a convertirse en una oportunidad para fortalecer la relación con clientes y usuarios, generando procesos más ágiles, transparentes y alineados con las dinámicas digitales actuales.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });