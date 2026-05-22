Digitalización: Procesos manuales pueden provocar más errores y más gastos a empresas

Andina/Cortesía

Lima 23 May. (ANDINA) -

En el entorno empresarial actual, mantener procesos manuales ya no solo representa una limitación operativa, sino también un costo silencioso que impacta directamente en la rentabilidad. Desde tareas administrativas hasta la gestión de documentos, la falta de digitalización continúa generando ineficiencias que afectan el desempeño de las organizaciones.

Uno de los ejemplos más evidentes es el uso del papel. Aunque muchas empresas han incorporado herramientas digitales, todavía persisten prácticas como la impresión innecesaria, el almacenamiento físico de documentos y la duplicidad de información, lo que incrementa gastos y reduce la agilidad en los procesos.

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“La reducción de papel no debe verse como una acción aislada, sino como parte de una estrategia integral de eficiencia y sostenibilidad. Cada proceso que se digitaliza impacta directamente en los costos y en la forma en que opera la empresa”, explica Rigoberto Caballero, country manager de Defontana en Perú.

Avanzar hacia la digitalización permite reducir gastos asociados a impresión, almacenamiento y reprocesos, al mismo tiempo que mejora la productividad. Contar con información centralizada y en tiempo real facilita la toma de decisiones y reduce los márgenes de error que suelen presentarse en procesos manuales.

A ello se suma un impacto ambiental cada vez más relevante. Disminuir el uso de papel implica un menor consumo de recursos y una reducción progresiva de residuos, un factor que hoy influye en la percepción de clientes, aliados y el mercado en general.

Sin embargo, el principal reto no es tecnológico, sino cultural. Muchas organizaciones aún no priorizan la digitalización como parte de su estrategia o no dimensionan los costos ocultos que implica mantener procesos tradicionales.

“Las empresas que integran la digitalización con una mirada sostenible no solo optimizan su operación, también fortalecen su competitividad. Hoy, eficiencia y sostenibilidad van de la mano”, añade Caballero.

En ese contexto, el country manager de Defontana comenta que existen cinco acciones concretas que pueden implementarse desde el corto plazo para reducir el impacto de los procesos manuales:

- Reducir el uso innecesario de papel: Digitalizar documentos disminuye costos y consumo de recursos.

- Minimizar errores manuales: Automatizar procesos mejora la precisión y evita reprocesos.

- Centralizar la información: Facilita el control y acelera la toma de decisiones.

- Identificar costos ocultos: Menos impresión y almacenamiento reducen gastos operativos.

- Agilizar procesos internos: La digitalización mejora la productividad y los tiempos de respuesta.

Implementar estos cambios no requiere necesariamente grandes inversiones, sino decisiones estratégicas. Hoy existen soluciones en la nube que permiten gestionar procesos de forma integrada, automatizar tareas y reducir la dependencia del papel sin complejidad técnica.

Avanzar en este proceso permite a las empresas operar con mayor control, reducir ineficiencias y responder con mayor rapidez a las exigencias del mercado. “Digitalizar no es solo modernizar la empresa, es operar mejor: reducir costos, minimizar errores y avanzar hacia un modelo de negocio más sostenible”, concluye Caballero.

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