Perú.- ¿Qué distrito concentra la mayor demanda inmobiliaria en Lima Top?

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El mercado inmobiliario en los distritos de Lima Top continúa mostrando señales de dinamismo, con una demanda sostenida en zonas consolidadas como Miraflores, San Isidro, Barranco, San Borja y Santiago de Surco. En este contexto, los indicadores más recientes no solo reflejan un crecimiento en ventas, sino también una mayor concentración de la inversión en zonas mejor conectadas y con acceso a servicios y espacios públicos.

En los primeros meses de 2026, el segmento Lima Top ha mantenido un crecimiento sostenido, con un avance de doble dígito frente al mismo periodo del año anterior. Dentro de este grupo, Miraflores se posiciona como el distrito con mayor dinamismo, concentrando más de un tercio de las ventas y liderando tanto en volumen como en valor.

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Este comportamiento no es aislado. En términos de valor de ventas, el sector alcanzaría entre 300 y 350 millones de soles mensuales, de los cuales Miraflores representaría más de un tercio, según un análisis del mercado de Aurora Grupo Inmobiliario.

“Miraflores sigue siendo uno de los principales focos de inversión inmobiliaria porque combina atributos que son difíciles de replicar en otros distritos: cercanía al mar, acceso a áreas verdes, conectividad y una oferta urbana consolidada. Esto hace que la demanda se mantenga activa incluso en escenarios más retadores”, señala Patricio Barrón de Olarte, gerente general adjunto de la referida empresa.

En particular, los proyectos ubicados en zonas cercanas al malecón o con acceso a áreas verdes continúan concentrando mayor interés, al combinar atributos de calidad de vida con potencial de valorización.

“Lo que estamos viendo es una demanda más sofisticada, donde el comprador ya no evalúa solo el distrito, sino la microubicación. Factores como cercanía al mar o acceso a áreas verdes se vuelven determinantes en la decisión final”, señala Barrón de Olarte.

La oferta también acompaña este dinamismo. Actualmente, el segmento Lima Top mantiene un volumen importante de unidades disponibles, con una participación relevante concentrada en Miraflores, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los mercados más activos dentro del sector.

Uno de los aspectos más relevantes es el perfil de los productos que se están demandando. Los departamentos de dos dormitorios lideran tanto la oferta como las ventas, representando cerca del 40% del total en Lima Top. Esta tendencia se complementa con una concentración de ventas en rangos de entre 60 m² y 80 m², lo que evidencia una preferencia por unidades funcionales en ubicaciones estratégicas.

En un escenario donde la oferta crece de manera controlada y la demanda se mantiene activa, Lima Top, y en particular Miraflores, continúa consolidándose como uno de los principales focos de inversión inmobiliaria en la ciudad, impulsado por una combinación de ubicación, calidad urbana y expectativas de valorización a largo plazo.

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