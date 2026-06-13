Distritos de innovación: la apuesta para atraer inversión y generar desarrollo económico

Andina/Ricardo Cuba

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

¿Cómo podría verse un distrito de Lima en los próximos 50 años? En San Miguel, esa pregunta ya empezó a trabajarse desde la innovación, la tecnología y la colaboración entre universidades, empresas, municipio y ciudadanía. A través del Sistema de Innovación Local SI San Miguel, el distrito viene impulsando proyectos que buscan responder a los principales desafíos urbanos, como seguridad ciudadana, movilidad, sostenibilidad, salud, falta de oportunidades y transformación digital.

La iniciativa, impulsada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), busca convertir los problemas cotidianos del territorio en soluciones concretas con impacto directo en la calidad de vida de las personas. Uno de los resultados más representativos ha sidoSmart CitySan Miguel 2075, una propuesta que proyecta cómo debería funcionar el distrito en el futuro, incorporando soluciones vinculadas a movilidad inteligente, espacios públicos, servicios urbanos y tecnología aplicada a la ciudad.

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Otro caso de éxito es Huantinamarca XR, una iniciativa que utiliza realidad aumentada y virtual para acercar el patrimonio arqueológico a la ciudadanía mediante experiencias culturales e interactivas. A ello se suman propuestas relacionadas con monitoreo urbano, salud preventiva, innovación comunitaria y desarrollo territorial.

“Este tipo de proyectos demuestran que la innovación puede convertirse en una herramienta para resolver problemas reales de la ciudad. Cuando universidades, empresas, gobiernos locales y ciudadanía trabajan de manera articulada, es posible desarollar soluciones que mejoren aspectos cotidianos que mejoran la vida de las personas”, explica Eduardo Ísmodes, vicerrector de Investigación de la PUCP.

Desde esta perspectiva, la propuesta busca que distintos actores de cada distrito trabajen de manera colaborativa para identificar los principales problemas del territorio para posteriormente solucionarlos, generando un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Ísmodes añade que la apuesta es que estos modelos puedan replicarse progresivamente en otros distritos y regiones del país, impulsando una red de ecosistemas locales de innovación capaces de compartir conocimiento, atraer inversión, generar nuevas oportunidades para emprendimientos y responder mejor a los desafíos urbanos y sociales.

Actualmente existen 54 distritos de innovación en más de 14 países, se trata de ciudades como Medellín, Monterrey, Barcelona, Philadelphia y Milán, donde ha contribuido a recuperar espacios urbanos, atraer inversión e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo; según el Global Institute on Innovation Districts (GID).

Uno de los casos más destacados es el del distrito de innovación 22@ Barcelona. Antes de este proyecto, Poblenou era un sector industrial con fábricas abandonadas, poca inversión, falta de empleo y espacios públicos en mal estado. Para solucionarlo, se transformaron más de 200 hectáreas en un ecosistema donde interactúan distintas entidades que promovieron alianzas entre universidades, inversión en infraestructura urbana y recuperación de fábricas antiguas para que empresas y startups se puedan instalar.

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