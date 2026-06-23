La diversificación de mercados y la innovación son claves para las exportaciones textiles

Andina/22 Foro Textil Destaca Exportaciones

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

La diversificación de mercados, la innovación, la sostenibilidad y la incorporación de nuevas tecnologías son factores clave para fortalecer la competitividad de las empresas peruanas, destacó hoy el presidente ejecutivo de Promperú, Michael Guevara Varela.

Asimismo, resaltó

el valor diferencial de las fibras peruanas, especialmente la alpaca, para seguir posicionando la oferta nacional en el exterior.

El titular de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) participó en el 22° Foro Textil de la Asociación de Exportadores (Adex), uno de los principales espacios de análisis y articulación de la industria de la moda y confecciones del país, que reunió a empresarios, especialistas y representantes del sector para abordar los desafíos y oportunidades del mercado internacional.

Guevara Varela reafirmó

el compromiso de Promperú de continuar impulsando la internacionalización de las empresas peruanas mediante acciones de promoción comercial, inteligencia de mercado y plataformas de negocios que contribuyan a generar mayores oportunidades para el sector textil y de confecciones.