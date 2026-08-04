Dólar abre a la baja en S/ 3.389 por mayor apetito por riesgo en los mercados

Archivo - Perú.- ¿Cuál es la cotización del dólar hoy lunes 20 de julio del 2026? - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El dólar inició la jornada a la baja y se cotizó en 3.389 soles en el mercado interbancario, con lo que rompió la barrera de los 3.390 soles impulsado por un mayor apetito por riesgo en los mercados, una fluida oferta corporativa de dólares en el ámbito local y un debilitamiento global de la moneda estadounidense.

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"Las ofertas de empleo cayeron a 7.359 millones en junio, por debajo del consenso de 7.40 millones, y el dato previo fue revisado a la baja, de 7.537 millones. Este enfriamiento del mercado laboral acelera las expectativas de que la Reserva Federal tenga margen para aplicar recortes de tasas, debilitando la fortaleza del dólar a nivel global", señaló Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista.

Asimismo, indicó que el déficit comercial de Estados Unidos se redujo a 73,300 millones de dólares en junio, desde los 77,600 millones de dólares registrados en mayo.

Agreda agregó que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anticipó un posible acuerdo sobre el libre tránsito en el Estrecho de Ormuz. A ello se suman el anuncio de paz y desarme en Gaza difundido por la Casa Blanca y la postura de Irán de evitar una escalada del conflicto.

Según el especialista, este escenario provocó una caída superior al 3% en los precios internacionales del petróleo, con el Brent cotizando en 85.53 dólares y el WTI en 77.22 dólares por barril.

En el mercado local, Agreda destacó que los principales metales registran avances: el cobre sube 1.94%, la plata 2.56% y el oro 0.55%. Explicó que este comportamiento mejora los términos de intercambio del Perú e incentiva una mayor liquidación y oferta de dólares por parte de empresas mineras y corporativas en la banca local.

Asimismo, señaló que el ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) avanza 0.36%, hasta 64.32 dólares, reflejando un flujo constante de capitales internacionales hacia activos de mercados emergentes.

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