Perú.- Dólar acumula cinco caídas sucesivas: ¿se mantendrá esta tendencia a la baja en mayo? - Andina/Internet/Medios

Lima 8 May. (ANDINA) -

El dólar podría mantener un comportamiento volátil, aunque dentro de un rango controlado, durante mayo, en medio de las elecciones generales y la evolución del escenario internacional, señaló Gustavo Ayala Maura, Lead FX Perú de Rextie.

El especialista indicó que el precio del dólar se movería entre 3.45 y 3.55 soles en las próximas semanas, impulsado principalmente por el contexto electoral peruano y las expectativas sobre la economía estadounidense.

“En mayo, el precio del dólar podría mantenerse en un rango relativamente volátil, pero todavía contenido”, sostuvo en declaraciones a la agencia Andina.

Menor tensión en Medio Oriente

Comentó que recientes señales de menor tensión en Medio Oriente redujeron temporalmente la demanda global por dólares como activo refugio, lo que generó cierta presión bajista sobre el tipo de cambio en el Perú.

Asimismo, explicó que en las últimas semanas el mercado cambiario reaccionó tras la primera vuelta presidencial, sin embargo, destacó que el sol peruano continúa mostrando resiliencia frente a otras monedas de la región.

En ese sentido, Ayala señaló que en el plano internacional el comportamiento del dólar dependerá de las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), así como de la evolución de las tensiones geopolíticas y del precio del petróleo.

Se descarta disparada del dólar

En ese contexto, el analista destacó que el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene capacidad de intervención para moderar movimientos bruscos en el mercado cambiario.

“Por ahora, el escenario base del mercado no apunta a una disparada del dólar, sino a episodios de volatilidad moderada durante mayo”, afirmó.

Sostuvo que mientras el Perú conserve fundamentos macroeconómicos sólidos y el BCR continúe activo en el mercado cambiario, el tipo de cambio debería mantenerse relativamente estable, aunque sensible a cualquier evento internacional relevante.

Cinco días a la baja

La tendencia en mayo, hasta el momento, es a la baja. El precio máximo de venta del dolar en abril en el mercado interbancario fue de 3.524 soles y se registró el 29 de ese mes. Sin embargo, al día siguiente (30 de abril) se marcó un punto de quiebre y un cambio de tendencia iniciando una corrección a la baja y cerrando ese día en 3.509 soles. El lunes 4 de mayo el precio del dólar continuó descendiendo y cerró en 3.508 soles. El martes 5 de mayo se mantuvo la tendencia bajista y se situó en 3.489 soles, mientras que el miércoles 6 de mayo cerró con una nueva baja y terminó en 3.463 soles. Ayer, jueves 7 de mayo, el precio del dólar volvió a disminuir a 3.46 soles acumulando cinco baja sucesivas.

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