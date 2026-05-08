Dólar cae 2.28% en la semana frente al sol peruano

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Lima 9 May. (ANDINA) -

El dólar registró una caída acumulada de 2.28% frente al sol peruano durante la semana y cerró en 3.4360 soles, su nivel más bajo en más de dos semanas, informó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

El especialista explicó que la menor incertidumbre electoral y el repunte de los precios de los metales impulsaron una mayor oferta de dólares en el mercado cambiario local.

“La menor incertidumbre electoral, junto con el repunte en los precios de los metales, favoreció un mayor flujo de oferta de dólares en el mercado cambiario”, señaló.

En el ámbito internacional, indicó que la semana estuvo marcada por una elevada volatilidad y avances geopolíticos entre Estados Unidos e Irán. En ese contexto, el dólar global cerró con una ligera caída de 0.2%.

Asimismo, el optimismo del mercado respecto a una posible reducción del conflicto geopolítico impulsó una caída cercana al 4% en los precios futuros del petróleo.

Por otro lado, los metales internacionales como el oro, la plata y el cobre registraron una importante recuperación durante la semana.

A nivel local, Huayta destacó que uno de los principales datos económicos fue la publicación de la inflación de abril. Sin embargo, señaló que el mercado mantiene la expectativa de que el Banco Central de Reserva del Perú conserve sin cambios su tasa de referencia en la próxima reunión de política monetaria.