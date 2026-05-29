Perú.- Dólar cae levemente al cierre de la semana ante menor tensión en Medio Oriente

Perú.- Dólar sube por tensión geopolítica y mayor demanda global - Andina/Internet/Medios

Lima 30 May. (ANDINA) -

El tipo de cambio culminó la sesión de hoy en 3.4130 soles por dólar, con lo que registró una leve caída de 0.23% respecto al cierre previo, en un contexto marcado por la debilidad moderada del dólar global y señales de alivio geopolítico en Medio Oriente.

“El mercado cambiario reaccionó a una menor percepción de riesgo internacional, escenario que presionó ligeramente a la baja al dólar durante la jornada”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

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Huayta indicó además que la sesión estuvo marcada por una elevada volatilidad en el mercado local, con montos negociados que ascendieron a 335 millones de dólares, el nivel promedio más alto registrado durante la semana.

El trader FX de Kambista añadió que el mercado seguirá atento al escenario local, especialmente en temas relacionados a la estabilidad económica y jurídica del país.

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