Dólar cae en el Perú pese a una mayor tensión geopolítica global

Perú.- Dólar cae 2.28% en la semana frente al sol peruano - Andina/Internet/Medios

Lima 11 May. (ANDINA) -

El dólar cerró la sesión de hoy en 3.426 soles, acumulando una caída de 2.33%, respecto a la semana anterior, en un contexto internacional marcado por el aumento de la tensión geopolítica y la volatilidad en los mercados financieros.

“Pese al deterioro del entorno externo y al incremento de la aversión al riesgo global, el tipo de cambio en el Perú continúa mostrando una tendencia descendente en las últimas jornadas”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

El especialista señaló que los mercados reaccionaron luego de que Donald Trump afirmara que las negociaciones con Irán se encuentran en “cuidados intensivos”, tras el rechazo a una propuesta diplomática.

"Este escenario impulsó un alza de 3.67% en los precios del petróleo y elevó la preocupación de los inversionistas sobre el conflicto en Medio Oriente", manifestó.

Jorge Luis Huayta sostuvo que el índice VIX, conocido como el “índice del miedo” en Wall Street, subió +5.70% durante la jornada, reflejando una mayor salida de capitales de activos de riesgo.

"En el plano local, el financiamiento de 2,000 millones de dólares otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas a Petroperú vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad de la deuda pública en el país", comentó.

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